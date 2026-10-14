Le projet de rachat du FC Nantes par Paulo Tavares et ses investisseurs suscite une méfiance plus forte que jamais chez les supporters.

Le FC Nantes est-il sur le point de changer de propriétaire ? Depuis la signature d’un protocole de vente entre Waldemar Kita et le groupe Phenix Sports Invest, porté par Paulo Tavares, le dossier avance, mais les interrogations se multiplient.

Les supporters du FC Nantes sont très inquiets

Alors que les supporters réclament depuis longtemps le départ de la famille Kita, l’identité du repreneur potentiel ne fait pas l’unanimité. Et un sondage de l’émission Sans Contrôle vient confirmer l’ampleur de cette inquiétude. La question posée par Sans Contrôle était claire : « Concernant le potentiel rachat du FC Nantes par Paulo Tavares et ses investisseurs, vous êtes… ? »

Les réponses témoignent d’un pessimisme marqué :

Très inquiet : 61,7 %

Wait and see : 25,9 %

Peu importe : 10 %

Emballé : 2,4 %

Le constat est sans appel : seule une petite minorité des votants se dit enthousiaste à l’idée de voir Paulo Tavares reprendre les Canaris. Ce sondage ne représente évidemment pas l’ensemble des supporters nantais. Il révèle néanmoins une défiance importante envers le projet présenté, alors même que le départ de Waldemar Kita est réclamé depuis plusieurs années par une partie du public.

Un rachat du FC Nantes encore loin d’être bouclé

Fin septembre, un protocole de vente aurait été signé entre la famille Kita et Phenix Sports Invest, un groupe réunissant des investisseurs français, portugais et luxembourgeois. Le montant évoqué avoisinerait les 100 millions d’euros, hors éventuels bonus. Mais la transaction n’est pas encore définitive. Le dossier doit notamment franchir plusieurs étapes, dont un examen par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le gendarme financier réclame aux repreneurs une garantie de 25 millions d’euros avant même de procéder à leur audition. La solidité financière du projet est donc devenue un enjeu majeur.

Les inquiétudes ne viennent pas uniquement des tribunes. Le Comité social et économique du FC Nantes a rendu un avis défavorable à l’unanimité concernant le projet de reprise. Les représentants des salariés ont notamment fait part de leurs doutes sur sa fiabilité et exprimé des craintes pour les emplois et l’avenir du club. Cet avis est consultatif, mais il constitue un signal négatif supplémentaire. De son côté, Nantes Métropole a également démenti avoir été consultée ou avoir validé le projet, contrairement à ce qui aurait été avancé dans les documents entourant la reprise. Ces différents éléments contribuent à alimenter le scepticisme autour de Paulo Tavares et de ses investisseurs.

Kita peut-il finalement rester au FC Nantes ?

Pour Waldemar Kita, l’enjeu est désormais de trouver un repreneur capable de présenter des garanties suffisantes et de convaincre les instances compétentes. Mais si le projet de Paulo Tavares venait à échouer, la vente pourrait être retardée et le propriétaire actuel resterait aux commandes en attendant une autre solution.

Pour les supporters, ce scénario serait forcément frustrant après des années de contestation de la direction actuelle. Pourtant, le sondage montre qu’une autre inquiétude est apparue : celle de voir le club passer entre les mains d’investisseurs dont le projet ne rassure pas encore. Le changement de propriétaire reste donc possible, mais il ne suffit plus de promettre une nouvelle ère pour convaincre.