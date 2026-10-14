ASSE – FC Nantes : une grande nouvelle est déjà tombée !

Un nouveau match à guichets fermés se profile déjà à Geoffroy-Guichard pour le choc entre l’ASSE et le FC Nantes.

Le choc entre l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes s’annonce déjà bouillant. Dans un peu plus de dix jours, les deux clubs, parmi les plus populaires du football français, se retrouveront au stade Geoffroy-Guichard pour une affiche de prestige en Ligue 2. Et les supporters stéphanois semblent bien décidés à répondre présent pour ce rendez-vous très attendu. À en croire les premiers chiffres de la billetterie, le Chaudron pourrait même afficher complet pour cette rencontre.

Déjà près de 29 000 places vendues !

Selon les informations d’Envertetcontretous, l’ASSE a annoncé ce mardi soir que près de 29 000 places avaient déjà été vendues pour la réception du FC Nantes. Un engouement impressionnant, d’autant que la billetterie n’a pas encore ouvert au grand public. Ce lundi, pas moins de 1 600 billets se sont écoulés en seulement 20 minutes lors de l’ouverture de la vente prioritaire réservée aux abonnés. Les membres ASSE pourront à leur tour se procurer leurs précieux sésames ce mercredi, avant l’ouverture de la billetterie au grand public.

Vers un troisième guichets fermés consécutif à Geoffroy-Guichard ?

Avec un tel engouement, l’ASSE se dirige donc tout droit vers un nouveau match à guichets fermés à Geoffroy-Guichard. Les Verts restent déjà sur deux rencontres consécutives à guichets fermés à domicile, face à Montpellier (39 315 spectateurs) puis Rodez (37 462 spectateurs). La réception du FC Nantes pourrait ainsi permettre au club stéphanois d’enchaîner un troisième guichets fermés de rang. Une perspective qui témoigne une nouvelle fois de l’incroyable ferveur populaire autour des Verts, même en Ligue 2.