La prestation aboutie du FC Nantes contre le Stade de Reims (0-0) a donné de l’espoir aux supporters des Canaris.

Le FC Nantes n’a pas gagné mais il a peut-être franchi un cap cette saison. Samedi, à la Beaujoire, les Canaris ont tenu tête au Stade de Reims, qui restait invaincu après sept journées.

« Le meilleur match de la saison du FC Nantes »

Malgré plusieurs occasions franches, les hommes de Grégory Poirier n’ont pas réussi à faire sauter le verrou rémois. Le match s’est terminé sur un score nul et vierge, mais la prestation du FC Nantes a laissé entrevoir des progrès. Sur TéléNantes, Nassim Badri a livré une analyse très positive de la rencontre. « En termes de régularité, c’est le meilleur match de leur saison. C’était vraiment consistant et cohérent. Nantes a nettement dominé les débats. On sent que le système se met en place petit à petit. Ils sont sur la bonne voie », a analysé l’ancien joueur professionnel. Un constat encourageant pour Grégory Poirier, qui cherche encore à installer ses principes de jeu depuis son arrivée sur le banc nantais. Face à une équipe rémoise solide et toujours invaincue, les Canaris ont affiché davantage de maîtrise et de cohérence. Leur capacité à maintenir leurs efforts pendant l’ensemble de la rencontre constitue un signal positif, même si l’efficacité offensive reste à améliorer.

Le journaliste Marius Delaunay a également souligné les progrès observés dans le jeu du FC Nantes : « On n’avait pas encore vu un match aussi complet de la part des Canaris de la première à la 90e minute de jeu. Face à une équipe solide, on a vraiment livré un match cohérent. » Ces commentaires traduisent un changement de perception autour de l’équipe. Après un début de saison compliqué, Nantes semble progressivement trouver davantage de repères collectifs. Le résultat reste frustrant, car les occasions n’ont pas manqué, particulièrement au retour des vestiaires.

Une équipe du FC Nantes qui retrouve de la solidité

L’un des principaux motifs de satisfaction concerne également l’équilibre défensif. Le FC Nantes a réussi à contenir une équipe rémoise dangereuse, qui avait jusque-là réussi à rester invaincue en championnat. Les Canaris ont notamment fait preuve de vigilance face aux transitions adverses et ont limité les espaces dans leur propre camp. Cette solidité représente un élément essentiel pour Poirier. Avant de retrouver une efficacité offensive suffisante, son équipe doit pouvoir s’appuyer sur une base collective fiable. Le nul contre Reims n’est donc pas une victoire, mais il peut constituer un point de départ intéressant.

Le prochain rendez-vous arrive rapidement : le FC Nantes recevra Dunkerque samedi prochain à la Beaujoire, à 14h, pour la neuvième journée de Ligue 2. L’objectif sera désormais de transformer les progrès aperçus contre Reims en trois points. Les Canaris devront conserver cette cohérence collective tout en se montrant plus efficaces dans les derniers mètres. Car malgré les commentaires positifs, le classement ne se redressera véritablement qu’avec une série de résultats favorables.