Après les échanges tendus avec les supporters du FC Nantes, Paulo Tavares a décidé de fermer son compte X.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes est loin de s’apaiser. Alors que Waldemar Kita aurait trouvé un accord de principe avec un consortium mené par Paulo Tavares pour céder le club, les critiques se multiplient autour de cette opération.

Tavares pris à partie par les supporters du FC Nantes

Le projet, estimé entre 100 et 125 millions d’euros, fait notamment débat chez les supporters nantais. Et les derniers échanges sur les réseaux sociaux n’ont rien arrangé. Ces derniers jours, Paulo Tavares a répondu à plusieurs critiques concernant son projet de reprise. L’homme d’affaires franco-portugais a notamment publié un message offensif sur X, visant les « spécialistes autoproclamés » qui remettent en question ses capacités à reprendre le club. Il a également proposé à un supporter de poursuivre leur échange par téléphone plutôt que de se répondre derrière des pseudonymes. Ces prises de parole ont alimenté les discussions autour du potentiel futur propriétaire. Une partie des supporters reproche déjà à Tavares sa manière de communiquer, alors même que la vente n’est pas finalisée. D’autres s’interrogent sur la solidité financière et la crédibilité de son projet.

C’est dans ce contexte qu’Emmanuel Merceron a évoqué la disparition du compte X de Paulo Tavares : « Après les échanges de dingue d’hier, Paulo Tavares a préféré quitter Twitter. La semaine commence comme elle s’est terminée. Tout va bien au FC Nantes. » L’insider nantais ironise ainsi sur une nouvelle séquence mouvementée autour du club. Selon son message, la fermeture du compte serait directement liée aux échanges tendus avec les supporters. Il précise également que cette disparition ne serait pas due à un piratage. Cette explication reste toutefois celle de Merceron : aucun élément indépendant ne permet, à ce stade, de confirmer publiquement les circonstances exactes de la fermeture.

Le projet de reprise du FC Nantes déjà fragilisé

Cette nouvelle polémique intervient alors que le dossier traverse une période particulièrement délicate. Le Comité social et économique du FC Nantes a rendu un avis défavorable à l’unanimité concernant le projet de reprise. Les représentants des salariés ont notamment exprimé leurs inquiétudes sur la fiabilité du montage, la protection des emplois et l’avenir du club. La DNCG aurait également demandé une garantie financière de 25 millions d’euros avant d’envisager une audition des repreneurs. Cette exigence constitue un obstacle supplémentaire pour le consortium de Tavares.

Pour les supporters, la situation devient de plus en plus difficile à suivre. Alors que beaucoup espèrent voir Waldemar Kita passer la main après près de vingt ans à la tête du club, le projet censé ouvrir une nouvelle page suscite lui-même des interrogations. La fermeture du compte X de Paulo Tavares, si elle est bien liée aux échanges évoqués par Merceron, ajoute donc un nouvel épisode à ce feuilleton. Mais elle ne signifie pas que la vente est abandonnée. Le dossier reste suspendu aux garanties financières, aux validations nécessaires et à la capacité du consortium à rassurer les différents acteurs du club. En attendant, une chose est sûre : le potentiel rachat du FC Nantes continue de provoquer des remous bien avant d’être officiellement conclu.