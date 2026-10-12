FC Nantes : Carlgren ou Dupé contre Dunkerque ? Poirier a déjà choisi !

Grégory Poirier a donné des indications sur son choix de gardien pour le déplacement du FC Nantes à Dunkerque, ce samedi.

Un changement fort qui pourrait bien s’inscrire dans la durée. À l’occasion de la réception du Stade de Reims (0-0), samedi dernier, pour le compte de la huitième journée de Ligue 2, l’entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier, a pris une décision importante concernant son poste de gardien de but. En difficulté depuis le début de la saison, Maxime Dupé a été relégué sur le banc au profit de Patrik Carlgren, titularisé pour la première fois de la saison. Un choix qui a porté ses fruits puisque le portier suédois a préservé sa cage inviolée face aux Rémois.

Carlgren devrait enchaîner contre Dunkerque !

Interrogé sur ce changement en conférence de presse d’après-match, Grégory Poirier a expliqué les raisons de sa décision, tout en assurant que Maxime Dupé conservait sa place dans la concurrence. Mais les propos du technicien du FC Nantes laissent également penser que Patrik Carlgren devrait être reconduit dans les cages des Canaris lors du prochain match, prévu ce samedi (14h) face à Dunkerque, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 2.

« Carlgren a su être opportuniste sur ce match, ça reste à confirmer »

« Max’ (Dupé) était un peu mieux sur les derniers matchs, mais il y avait toujours une ou deux situations où il n’a pas encore retrouvé son niveau. Ce n’est pas du tout une rupture, c’était un choix… Je suis là pour faire des choix et Patrik (Carlgren) pouvait amener une nouvelle énergie sur ce poste-là. Maintenant, Max’ répond aux attentes à l’entraînement. C’était une histoire de confiance aussi : parfois, il faut savoir souffler un peu. Pat’ a su être opportuniste sur ce match, ça reste à confirmer, comme l’équipe. Encore une fois, on fait un super match, mais quand vous sortez d’une maladie, il y a toujours cette fragilité. Il va falloir confirmer contre Dunkerque et vite se projeter, mais Patrik a fait un bon match », a expliqué Grégory Poirier devant les médias.