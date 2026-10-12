FC Nantes : de lourdes sanctions après la vente à Paulo Tavares ?

Le FC Nantes pourrait s’exposer à de lourdes sanctions dans le cadre de son projet de rachat par Paulo Tavares.

La vente du FC Nantes à Phénix Sports Invest, le groupe d’investisseurs mené par Paulo Tavares, est encore loin d’être bouclée. Malgré la signature d’un protocole de vente avec Waldemar Kita fin septembre, plusieurs étapes restent à franchir avant une éventuelle officialisation du rachat des Canaris. Après l’avis défavorable rendu à l’unanimité par le Comité social et économique (CSE) du club, c’est désormais le passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) qui suscite de nombreuses interrogations. Et selon les informations d’Eurosport, le FC Nantes pourrait même s’exposer à de lourdes sanctions dans un scénario bien précis.

Le FC Nantes sanctionné après le passage devant la DNCG ?

Dans le dernier volet de son enquête consacrée au projet de rachat du FC Nantes, Eurosport rappelle que la loi du 3 août 2026 a considérablement renforcé les pouvoirs de la DNCG. Désormais, si une opération de vente était menée malgré une décision défavorable du gendarme financier du football français, le club concerné pourrait être sanctionné sportivement. Parmi les sanctions prévues figurent notamment une interdiction de montée, une rétrogradation administrative, voire une exclusion des compétitions. Un risque qui pourrait donc concerner le FC Nantes si Waldemar Kita et Paulo Tavares décidaient de finaliser leur opération malgré une décision de suspension ou de rejet de la DNCG. En revanche, un simple avis défavorable ne provoquerait pas automatiquement de sanction.

Dans ce contexte, Waldemar Kita pourrait se retrouver dans une situation particulièrement délicate. « Kita a souvent reproché à la DNCG son laxisme avec des gens comme Gérard Lopez, John Textor, ou même vis-à-vis de l’OM et ses déficits colossaux », explique un ancien dirigeant de Ligue 1 à Eurosport, avant d’ajouter : « Mais là, la DNCG peut lui dire : « Vous êtes en train de faire ce que vous nous avez toujours reproché ». » L’entourage du propriétaire nantais rappelle de son côté que « tout projet de reprise est soumis au contrôle rigoureux de la DNCG ». Alors que de nombreuses incertitudes entourent encore les garanties financières du projet porté par Paulo Tavares, le passage devant l’instance s’annonce donc déterminant pour l’avenir du FC Nantes. Reste à savoir si les investisseurs parviendront à convaincre le gendarme financier du football français.