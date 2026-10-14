Les supporters du FC Nantes veulent vraiment voir Patrik Carlgren garder les buts des Canaris face à Dunkerque (samedi, 14h).

Le changement était attendu par une partie des supporters du FC Nantes. Il est désormais devenu un véritable sujet de débat autour des Canaris.

Les supporters du FC Nantes votent (encore) Carlgren

Samedi dernier, face à Reims (0-0), Grégory Poirier a décidé de titulariser Patrik Carlgren à la place de Maxime Dupé, qui avait gardé les buts lors des sept premières journées de Ligue 2. Le Suédois a répondu présent en préservant sa cage inviolée pour sa première titularisation de la saison. Le sondage publié en début de semaine par But! Football Club avait déjà révélé une tendance très nette : 92,6 % des votants souhaitaient voir Carlgren conserver sa place de titulaire, contre seulement 7,4 % favorables au maintien de l’ancienne hiérarchie.

L’émission Sans Contrôle a ensuite publié son propre sondage. Et les résultats vont dans le même sens :

Carlgren numéro 1 : 53 %

Aucune hiérarchie : 25 %

Vivement le retour de Mirbach : 18 %

Dupé numéro 1 : 2 %

Le message des participants est limpide : ils veulent voir le portier suédois enchaîner, même si une partie préfère que la concurrence reste ouverte ou attend le retour d’Alexis Mirbach.

Poirier refuse de parler de rupture au FC Nantes

Maxime Dupé traverse une période difficile depuis son retour au FC Nantes. Ses prestations ont suscité de nombreuses critiques, tandis que les résultats collectifs n’ont pas permis aux Canaris de retrouver de la sérénité. La titularisation de Carlgren contre Reims a donc été perçue comme une occasion de relancer la concurrence au poste de gardien. Mais les sondages ne constituent pas un verdict sportif définitif. Ils reflètent avant tout l’opinion des supporters qui ont choisi de participer. Après le match contre Reims, Grégory Poirier a tenu à calmer les spéculations autour de son choix.

« Ce n’est pas du tout une rupture, c’était un choix », a expliqué l’entraîneur nantais, qui a également souligné que Carlgren avait apporté une nouvelle énergie à ce poste. Le technicien du FC Nantes a aussi rappelé que Dupé continuait de répondre aux attentes à l’entraînement. Il n’a donc pas annoncé de changement définitif dans la hiérarchie. Cette prudence n’empêche pas Carlgren d’avoir marqué des points. Sa prestation sans encaisser de but lui donne désormais une vraie chance de conserver sa place. La réception de Dunkerque, samedi à 14h à la Beaujoire, pourrait apporter un premier élément de réponse.