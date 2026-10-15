FC Nantes : Poirier annonce trois absents et un incertain pour Dunkerque

À deux jours de la réception de Dunkerque, l’entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier, a tenu ce jeudi midi son point presse.

Après son match nul face au Stade de Reims (0-0) le week-end dernier, le FC Nantes retrouve la Beaujoire ce samedi (14h) pour affronter l’USL Dunkerque, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 2. Désormais 13es au classement, les Canaris tenteront de renouer avec la victoire devant leur public et de poursuivre leur remontée au classement. Mais pour cette deuxième rencontre consécutive à domicile, Grégory Poirier devra encore composer avec plusieurs absences.

Mirbach, Tati et Cafaro toujours forfaits, Sekou Doucouré incertain !

Présent ce jeudi midi en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier, a fait le point sur l’état de son groupe à deux jours de la réception de Dunkerque. « Mathieu Cafaro, Alexis Mirbach et Tylel Tati sont toujours blessés. Il y a aussi une incertitude pour Sekou Doucouré », a annoncé le technicien des Jaune et Vert.

Ces quatre joueurs étaient déjà absents lors du match nul concédé face au Stade de Reims samedi dernier. Si Mathieu Cafaro, Alexis Mirbach et Tylel Tati devront encore patienter avant de retrouver les terrains, Sekou Doucouré conserve une chance de réintégrer le groupe nantais pour la réception de Dunkerque.