FC Nantes : Carlgren annonce la couleur avant Dunkerque et affiche ses ambitions !

De retour dans les cages du FC Nantes face au Stade de Reims (0-0), Patrik Carlgren ne compte pas s’arrêter là ! À l’approche de la réception de Dunkerque, ce samedi, le gardien suédois a affiché ses ambitions en conférence de presse. Entre sa volonté de s’imposer comme titulaire, son rêve de retrouver la Ligue 1 et son discours particulièrement ambitieux, le portier nantais a envoyé plusieurs messages forts.

Patrik Carlgren est de retour, et il compte bien en profiter ! Après plusieurs mois sans compétition officielle, le gardien suédois a retrouvé les cages du FC Nantes lors du match nul face au Stade de Reims (0-0). Une rencontre qui lui a permis de signer un clean sheet, mais qui lui a surtout laissé quelques regrets.

Car malgré ce résultat encourageant sur le plan défensif, Carlgren estime que les Canaris auraient mérité de repartir avec les trois points.

« Bien sûr, c’est agréable de ne pas encaisser de but, mais avec toutes les occasions que nous avons eues, j’ai le sentiment que nous avons perdu deux points. Je pense que nous avons fait un très bon match, mais au final, il faut marquer des buts. »

Un constat qui résume parfaitement les difficultés actuelles du FC Nantes. Solides derrière, les hommes de Grégory Poirier doivent désormais retrouver davantage d’efficacité offensive pour transformer leurs bonnes prestations en victoires.

Et avant d’affronter Dunkerque, Carlgren a tenu à rappeler les grandes ambitions du vestiaire nantais.

« Le FC Nantes mérite d’être en Ligue 1 » : Carlgren affiche ses ambitions !

Interrogé sur la possibilité de voir le FC Nantes retrouver l’élite du football français dès la saison prochaine, le portier suédois n’a pas hésité une seconde.

« Bien sûr, c’est le rêve de tout le monde. Si vous n’y croyez pas, c’est difficile. Il faut croire en ce que l’on veut accomplir. Je pense que ce club mérite d’être en Ligue 1. Le chemin sera long et difficile, mais c’est possible. »

Une déclaration forte qui devrait faire plaisir aux supporters nantais ! Malgré les difficultés rencontrées par le club, Carlgren reste persuadé que les Canaris possèdent les arguments pour retrouver leur place parmi les meilleures équipes françaises.

Mais le gardien sait également que rien ne sera facile dans un championnat de Ligue 2 particulièrement exigeant.

« C’est un championnat difficile, avec beaucoup de bonnes équipes. Chaque match est compliqué, mais c’est un rêve que nous partageons tous. »

L’objectif est donc clairement identifié : retrouver la Ligue 1. Reste désormais à traduire cette ambition sur le terrain, à commencer par la réception de Dunkerque.

Carlgren numéro un devant Dupé ? Le Suédois répond sans détour !

Autre sujet important abordé en conférence de presse : la hiérarchie des gardiens. Après sa titularisation face à Reims, Patrik Carlgren pourrait bien avoir rebattu les cartes dans l’esprit de Grégory Poirier.

Mais le Suédois refuse de considérer que sa place est définitivement acquise.

« Personne ne m’a dit que j’étais le gardien numéro un. Je suis ici pour la concurrence, comme tous les autres joueurs. Le football, c’est de la compétition. »

Une réponse lucide, mais qui ne masque absolument pas ses ambitions personnelles.

« Bien sûr que je veux jouer autant que les autres gardiens, les défenseurs, les milieux ou les attaquants. Nous voulons tous jouer 90 minutes chaque week-end. C’est l’objectif de tout footballeur. »

Carlgren sait toutefois que le dernier mot appartiendra à son entraîneur.

« C’est la décision du coach et du staff. Moi, je suis là pour faire de mon mieux à chaque entraînement. Ensuite, c’est à lui de choisir. »

De quoi entretenir le suspense autour de la concurrence avec Maxime Dupé, alors que le portier suédois semble bien décidé à s’installer durablement dans les buts nantais.

« Chaque match est une finale de Ligue des Champions » : Carlgren prévient Dunkerque !

Mais c’est certainement sur son état d’esprit que Patrik Carlgren s’est montré le plus déterminé. Interrogé sur la différence entre une saison passée à lutter pour le maintien et une autre consacrée à la montée, le Suédois a livré une réponse particulièrement marquante.

« Pour moi, chaque match est comme une finale de Ligue des Champions. Chaque rencontre doit être une finale, parce que nous sommes ici pour gagner, prendre les trois points et aider le club à aller le plus loin possible. »

Une mentalité de compétiteur qui devrait séduire les supporters de la Beaujoire.

Et Carlgren insiste : les joueurs nantais doivent conserver cette exigence tout au long de la saison, quels que soient les résultats.

« Nous sommes jugés sur nos victoires, sur nos résultats et sur tout ce que nous faisons. Il faut toujours avoir cette mentalité de gagnant. Bien sûr, nous perdrons certains matchs et nous ferons des nuls, mais chaque rencontre doit être abordée comme une finale. »

Un discours qui prend tout son sens à l’approche de la réception de Dunkerque, un adversaire que le gardien nantais ne compte surtout pas sous-estimer.

« Nous jouons à domicile, dans notre stade. Nous allons nous battre pour les trois points. Ce sera un match très difficile, comme tous les autres. Il faudra se battre, jouer du mieux possible et prendre les trois points. »

Le message est clair : pas question de se contenter d’une bonne prestation. Face à Dunkerque, Nantes devra surtout gagner.

La vente du FC Nantes ? Carlgren préfère se concentrer sur le terrain

Enfin, le gardien suédois a également été interrogé sur les rumeurs entourant une possible vente du FC Nantes.

Mais contrairement aux nombreux supporters qui suivent de près ce dossier, Carlgren assure ne pas vraiment s’y intéresser.

« Je ne regarde pas beaucoup les médias. J’ai simplement entendu quelques rumeurs, mais je ne connais pas suffisamment le sujet pour en parler. »

Et lorsqu’on lui demande si cette incertitude pourrait l’inquiéter personnellement, sa réponse est catégorique.

« Ce sont des choses sur lesquelles je n’ai aucune influence. Pourquoi devrais-je m’en inquiéter ? Ce n’est ni mon travail ni ma décision. Je préfère ne pas me concentrer sur des choses que je ne peux pas contrôler. »

Une façon de rappeler que sa priorité reste exclusivement sportive, alors que les Canaris doivent rapidement retrouver le chemin de la victoire.

Une chose est certaine : Patrik Carlgren affiche un état d’esprit irréprochable avant la réception de Dunkerque. Déterminé à conserver sa place dans les cages nantaises, convaincu que le FC Nantes mérite de retrouver la Ligue 1 et prêt à aborder chaque match comme une finale, le Suédois a clairement annoncé la couleur. Reste maintenant aux Canaris à répondre présents sur le terrain !