OM Mercato : Marseille pris d’assaut en urgence, un départ inévitable cet hiver ?

En difficulté en Serie A, la Fiorentina veut renforcer son milieu de terrain et aurait ciblé Pierre-Emile Højbjerg, dont l’avenir à l’OM pourrait s’écrire loin de Marseille dès janvier.

Le mercato d’hiver pourrait réserver un dossier brûlant à l’OM. Selon les informations de TUTTOmercatoWEB, Pierre-Emile Højbjerg figure toujours sur les tablettes de la Fiorentina, 18e de Serie A, qui cherche à renforcer son milieu de terrain. Une piste qui pourrait aussi servir les intérêts de l’OM, confronté à des contraintes financières.

Højbjerg, une opportunité pour la Fiorentina ?

Après une première tentative de départ avortée durant l’été, le milieu international danois reste un joueur convoité. La Juventus Turin en aurait fait une priorité pour janvier, tandis que la Fiorentina étudie également son profil afin de recruter un véritable patron au milieu.

À la recherche d’un joueur capable de stabiliser son entrejeu et d’apporter de l’impact, le club florentin voit en Pierre-Emile Højbjerg un profil expérimenté, habitué aux exigences du haut niveau. Mais la concurrence de la Juventus pourrait compliquer l’opération.

L’OM prêt à écouter les offres ?

À Marseille, la question est aussi financière. Avec un salaire important et un contrat courant jusqu’en juin 2028, Højbjerg représente un actif susceptible de rapporter une somme intéressante au club phocéen. Selon les informations relayées en Italie, une opération autour de 15 millions d’euros pourrait être envisagée.

Reste toutefois un obstacle majeur : la volonté du joueur. L’été dernier, le Danois avait refusé plusieurs possibilités de départ, notamment celle menant à Newcastle.

Pour l’OM, un départ permettrait d’alléger la masse salariale et de dégager des ressources pour la suite de la saison. Mais perdre un cadre du milieu de terrain en plein exercice comporterait également un risque sportif. Le dossier Højbjerg s’annonce donc comme l’un des sujets à surveiller de près lors du prochain mercato.