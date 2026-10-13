ASSE : le verdict des chiffres est tombé pour Jakob Breum !

Double passeur décisif face à Rodez (2-0), Jakob Breum prend une nouvelle dimension sous le maillot de l’ASSE. Les données confirment que le milieu offensif danois possède déjà plusieurs des qualités nécessaires pour évoluer à l’échelon supérieur.

Breum s’installe parmi les hommes forts de l’ASSE

Le recrutement de Jakob Breum par l’ASSE ressemble de plus en plus à une excellente opération. À 22 ans, le Danois s’est encore montré déterminant lors de la victoire contre Rodez. Sans marquer, il a offert les deux buts stéphanois et porté son bilan à trois réalisations et quatre passes décisives cette saison.

Avec quatre offrandes, Breum occupe désormais la première place du classement des passeurs de Ligue 2. La trêve internationale lui a visiblement permis de retrouver de la fraîcheur. Dans une équipe encore en quête de régularité, sa créativité et sa faculté à jouer entre les lignes font déjà la différence.

Des chiffres qui dépassent ses deux passes décisives

Sa copie face à Rodez ne se résume pas aux deux dernières passes. Le milieu offensif a réussi 42 de ses 46 transmissions, soit 91 % de précision, tout en délivrant quatre passes clés. Avec 54 ballons touchés, il a également beaucoup participé à la construction du jeu, loin de se contenter d’attendre dans les trente derniers mètres.

Les statistiques détaillées de Breum en Ligue 2 soulignent ce profil complet. Selon Data’Scout, il possède le meilleur indice du championnat dans le rôle de meneur de jeu (62). Il pointe aussi au deuxième rang parmi les faux numéros 9, avec un indice de 61.

Un profil technique, mais aussi très actif

Le radar du Danois met en lumière son influence offensive : 92e centile pour les buts, 86e pour les passes décisives et 82e pour les passes attendues. Breum ne dépend donc pas seulement de l’efficacité de ses partenaires. Il crée lui-même des situations favorables grâce à ses déplacements, ses dribbles et sa qualité de passe vers le dernier tiers.

Son activité physique constitue un autre atout. Il apparaît au 94e centile pour la distance parcourue et atteint le 100e pour les accélérations légères. Sa vitesse maximale et son nombre de sprints sont moins impressionnants, mais son intelligence de jeu lui permet de compenser ce manque d’explosivité pure.

Les dirigeants de l’ASSE auraient également contacté l’entourage d’Augustine Boakye pour tenter de prolonger et revaloriser le Ghanéen, sous contrat jusqu’en juin 2028. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2109700877154148643

Déjà armé pour la Ligue 1 ?

Ces indicateurs ne garantissent évidemment pas une adaptation immédiate à la Ligue 1, où l’intensité et la qualité des adversaires seraient supérieures. Mais Breum sait créer, éliminer, marquer et répéter les efforts. Sa polyvalence offre surtout plusieurs solutions à Ian Cathro dans l’animation offensive.

Sous contrat jusqu’en juin 2030, le Danois représente désormais un actif majeur du projet stéphanois. L’ASSE n’a peut-être pas seulement recruté un excellent joueur de Ligue 2 : elle semble aussi avoir mis la main sur un élément capable d’accompagner durablement ses ambitions de retour dans l’élite.