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ASSE : le club sort du silence sur Larsonneur, la durée de son absence connue ?

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 13:18
Gautier Larsonneur (ASSE)

L’ASSE a confirmé le forfait de Gautier Larsonneur face au Red Star, tandis que son absence pourrait se prolonger pendant au moins un mois.

C’est désormais officiel ! Comme attendu, Gautier Larsonneur ne participera pas au choc entre le Red Star et l’AS Saint-Étienne, prévu ce samedi (20h) pour le compte de la neuvième journée de Ligue 2. Blessé au genou droit lors de la victoire des Verts face à Rodez (2-0) le week-end dernier, le gardien et capitaine stéphanois a été officiellement déclaré forfait par son club ce jeudi, à travers un communiqué médical. Une mauvaise nouvelle pour Ian Cathro avant ce déplacement chez le dauphin de l’ASSE.

Larsonneur officiellement forfait contre le Red Star !

« Sorti à la 88e minute sur un clean sheet après une prestation remarquable ayant permis le succès face à Rodez (2-0), Gautier Larsonneur ne sera pas en mesure de jouer contre le Red Star ce samedi (20h) dans le cadre de la 9ᵉ journée de Ligue 2 BKT. Victime d’un contact au genou droit sur une situation défensive, le portier de l’ASSE et le staff médical évaluent pour l’heure les meilleures options de prise en charge. Un point de situation sera effectué ultérieurement », a indiqué l’AS Saint-Étienne dans son communiqué officiel.

Une durée d’indisponibilité encore inconnue !

Si l’ASSE n’a pas encore communiqué sur la durée de l’indisponibilité de son capitaine, selon les informations de notre correspondant à Saint-Étienne, Laurent Hess, Gautier Larsonneur devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, au moins un mois. Un véritable coup dur pour Ian Cathro et les Verts, qui devront donc composer sans leur gardien titulaire pendant plusieurs rencontres.

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