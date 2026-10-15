ASSE : Mamour Ndiaye est prêt selon Ian Cathro !

Propulsé titulaire après la blessure de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye va connaître son premier grand rendez-vous sous le maillot de l’ASSE samedi soir, sur la pelouse du Red Star. Un baptême du feu particulièrement relevé pour le jeune gardien sénégalais, mais Ian Cathro lui accorde toute sa confiance.

Samedi dernier, face à Rodez (2-0), Mamour Ndiaye avait le sourire. Entré en jeu dans les dernières minutes pour remplacer Gautier Larsonneur, touché au genou, le jeune Sénégalais avait eu droit à une belle ovation du Kop Nord. Une première apparition sous le maillot vert forcément marquante, dans un Chaudron dont l’ambiance n’a pas grand-chose à voir avec celle du petit stade de 8 000 places de son précédent club norvégien.

Mais cinq jours avant de fêter son 21e anniversaire, Ndiaye va recevoir un cadeau encore plus beau : sa première titularisation avec l’ASSE. Et pas n’importe où ! Samedi soir (20h), c’est dans l’antre du Red Star, à Bauer, qu’il sera chargé de garder les cages stéphanoises pour le choc au sommet de la Ligue 2. Une sacrée responsabilité pour celui qui était arrivé cet été dans le Forez avec l’étiquette de doublure de Larsonneur.

Cathro : « Je pense qu’il est prêt »

Ce jeudi, Ian Cathro a confirmé le forfait de son gardien numéro un. Et l’entraîneur écossais n’a pas caché sa confiance envers Ndiaye, malgré son jeune âge et son manque de vécu sous le maillot vert.

« Il va nous apporter sa taille, son physique, sa présence, son agressivité aussi. C’est un gros potentiel mais ça reste un jeune joueur. On n’avait pas forcément prévu de le lancer si tôt. Ça arrive maintenant mais je pense qu’il est prêt. Il va nous aider. On va l’aider aussi, moi et ses coéquipiers. On est tous ensemble. J’espère qu’il va faire preuve de calme et de concentration, c’est le plus important. »

Des propos rassurants, même si le technicien sait que son jeune portier sera immédiatement plongé dans le grand bain. Car si Ndiaye n’a disputé que quelques minutes avec les Verts, il n’est pas non plus un débutant. Le Sénégalais possède déjà une année et demie d’expérience en première division norvégienne. Un bagage intéressant pour un gardien de son âge, qui ne manque ni de personnalité ni d’ambition.

Depuis son arrivée à Saint-Étienne, Ndiaye n’a d’ailleurs jamais caché sa volonté de bousculer la hiérarchie. Le voilà servi, plus tôt que prévu !

Une occasion en or de bousculer la hiérarchie ?

Reste à savoir combien de temps le Sénégalais devra assurer l’intérim. Interrogé sur la blessure de Larsonneur, Cathro a entretenu le flou : « On continue de discuter de nos options le concernant, pour décider de ce qui va être fait. On communiquera dès que nous aurons pris une décision. »

Une déclaration qui laisse craindre une indisponibilité de plusieurs semaines pour l’ancien capitaine stéphanois. Et qui pourrait donc offrir à Ndiaye une véritable série de matchs pour démontrer ses qualités.

À Bauer, le jeune portier sera forcément très observé. D’autant que Larsonneur, malgré sa prestation encourageante contre Rodez, n’avait pas toujours rassuré depuis le début de saison. Ndiaye pourrait-il profiter de cette opportunité pour installer le doute dans l’esprit de Cathro ?

Il est évidemment trop tôt pour l’affirmer. Mais une chose est sûre : le Sénégalais tient une occasion en or de marquer des points. Et dans un choc entre les deux premiers du championnat, il n’aura pas besoin d’attendre longtemps pour montrer ce qu’il a dans les gants.