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FRANCE

ASSE : les Verts sous pression avant le Red Star, leurs concurrents ont frappé fort

Par William Tertrin - 16 Oct 2026, 22:20

Après les victoires de Reims et de Nancy lors du multiplex de la 9e journée de Ligue 2, l’ASSE est une nouvelle fois sous pression avant son choc face au Red Star.

Le multiplex du vendredi soir a rebattu les cartes en haut du classement de Ligue 2. En dominant Dijon (4-2), le Stade de Reims s’est provisoirement emparé de la deuxième place avec 17 points, à égalité avec le Red Star, qui compte toutefois un match de moins. De son côté, l’AS Nancy-Lorraine a confirmé ses ambitions en s’imposant à Annecy (2-1), portant son total à 16 points.

Dans ce contexte, l’ASSE est attendue au tournant. Leaders avec 19 points en huit rencontres, les Verts disposent toujours d’une marge au classement, mais le choc face au Red Star représente un rendez-vous majeur. Une victoire permettrait aux Stéphanois de conforter leur première place et de repousser un concurrent direct. À l’inverse, un faux pas relancerait davantage la lutte pour le sommet.

Un choc aux allures de tournant

Avec cinq victoires, deux nuls et une seule défaite, le Red Star réalise un début de saison solide. Les Audoniens peuvent revenir à hauteur de Saint-Étienne en cas de succès et disposent d’une occasion idéale de frapper un grand coup.

Pour les hommes de Cathro, l’enjeu dépasse donc les trois points : il s’agit d’affirmer leur statut de favoris à la montée en Ligue 1. La victoire de Reims, la régularité de Nancy et la menace du Red Star rappellent que la concurrence ne faiblit pas. L’ASSE sait ce qu’elle a à faire : répondre sur le terrain pour conserver les commandes de la Ligue 2.

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