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FRANCE

ASSE : gros coup dur avant le Red Star, les Verts risquent très gros

Par William Tertrin - 17 Oct 2026, 06:00

Avant son déplacement au Red Star, l’ASSE doit composer avec un arrêté préfectoral particulièrement strict, qui expose les supporters des Verts à de lourdes sanctions.

Le déplacement de l’ASSE au Red Star, ce samedi à 20 heures, s’annonce particulièrement encadré. À l’occasion de cette neuvième journée de Ligue 2, les Verts retrouveront le mythique stade Bauer, à Saint-Ouen, dans un contexte tendu autour de la présence de leurs supporters.

Selon les informations publiées et partagées par EVECT, la préfecture de Seine-Saint-Denis a pris un arrêté visant à encadrer strictement le déplacement des fans stéphanois. Le texte interdit notamment aux personnes se présentant comme supporters de l’ASSE, ou se comportant comme tels, d’accéder au stade et de circuler dans un périmètre défini autour de l’enceinte, entre 12 heures et minuit.

Six mois de prison et 30 000 euros d’amende

La mesure prévoit toutefois une exception pour les supporters munis d’un billet ou d’une contremarque obtenue auprès de l’ASSE et respectant le dispositif imposé. Leur déplacement doit s’effectuer en transport collectif, avec un rendez-vous obligatoire fixé à 17 h 30 au péage de Fleury-en-Bière, avant une escorte policière jusqu’au secteur visiteurs.

Les supporters concernés devront également suivre les consignes des forces de l’ordre après le coup de sifflet final, afin de rejoindre l’autoroute sous escorte. Le parcage visiteurs affiche complet et aucune vente de billets ne sera proposée au guichet le soir du match, a précisé le club stéphanois.

Mais c’est surtout la sanction prévue en cas de non-respect de l’arrêté qui retient l’attention : les contrevenants s’exposent à six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, selon les dispositions rapportées.

Un déplacement à haut risque pour les supporters stéphanois

Pour l’ASSE, cette situation constitue un sérieux point de vigilance avant un rendez-vous important sur le terrain. Les Verts, opposés au dauphin audonien dans ce choc de Ligue 2, devront composer avec un environnement sécuritaire particulièrement contraignant pour leurs supporters.

Alors que le stade Bauer s’apprête à accueillir cette affiche avec le retour de sa tribune Nord, la rencontre se jouera donc sous haute surveillance. Pour les supporters stéphanois, le respect strict des modalités de déplacement sera essentiel afin d’éviter de lourdes conséquences judiciaires.

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