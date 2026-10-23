Si Phenix Sport n’est pas totalement écarté du rachat du FC Nantes, Waldemar Kita pourrait avoir trouvé n autre repreneur sérieux.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes pourrait connaître un nouveau rebondissement. Alors que Waldemar Kita a mis un terme aux discussions avec Paulo Tavares, une autre piste pourrait-elle déjà être à l’étude en coulisses ?

Un repreneur plus proche de la valeur réelle du FC Nantes ?

Emmanuel Merceron s’est notamment demandé si Waldemar Kita ne disposait pas déjà d’une autre solution. « Vu la soudaineté de cette mise à mort du projet Phenix par Kita, n’aurait-il pas déjà un projet sérieux de rachat sur le feu ? », a-t-il lancé. Cette question a été débattue lors d’un épisode improvisé du podcast Sans Contrôle, jeudi soir. Une hypothèse se dessine : si le propriétaire du FC Nantes a décidé de stopper les échanges avec Paulo Tavares, c’est peut-être parce qu’il ne croyait plus suffisamment à la solidité de son projet.

Cela pourrait aussi laisser la place à d’autres discussions, même si aucune nouvelle offre concrète n’est confirmée à ce stade. L’autre piste évoquée reposerait sur un profil d’investisseur plus pragmatique, avec une proposition davantage en phase avec la valeur estimée du FC Nantes. Une approche qui contrasterait avec les 100 millions d’euros annoncés autour du projet de Paulo Tavares, un montant qui a marqué les discussions sur une éventuelle vente du club.

Un projet alternatif pour le FC Nantes ?

Pour Waldemar Kita, la question reste celle des conditions d’une cession. Entre les ambitions affichées par certains candidats et la réalité d’une opération de rachat du FC Nantes, les négociations peuvent rapidement se heurter à des divergences d’évaluation et de financement.

Pour l’heure, l’existence d’un repreneur alternatif reste donc une hypothèse évoquée dans le débat autour du dossier nantais. Aucun nom ni aucune proposition précise ne permettent encore de confirmer cette éventualité. Mais après l’arrêt de la piste Tavares, les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour comprendre les intentions de Waldemar Kita et savoir si un autre projet est réellement en préparation.