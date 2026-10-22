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FC Nantes : Sow s’est offert une sortie très osée qui ne devrait pas plaire à l’ASSE

Par William Tertrin - 22 Oct 2026, 18:20

Avant d’affronter l’ASSE, leader de Ligue 2, Saïdou Sow affirme que le FC Nantes est la meilleure équipe du championnat, malgré un classement qui dit tout le contraire.

La déclaration a de quoi surprendre. À deux jours du déplacement du FC Nantes sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne, Saïdou Sow n’a pas hésité à afficher une confiance maximale envers son équipe. Interrogé sur la meilleure formation de Ligue 2, le défenseur central a répondu sans détour : « Pour moi, nous sommes les meilleurs. Après, ce sont eux, c’est pour ça qu’ils sont leaders du championnat. »

Une affirmation qui contraste fortement avec la réalité du classement. Après neuf journées, les Canaris occupent la 14e place avec seulement huit points. En face, les Verts dominent le championnat avec 22 unités et abordent cette 10e journée dans la peau du leader. Quatorze points séparent donc les deux équipes avant leur confrontation.

Saïdou Sow affiche une confiance maximale avant ASSE-Nantes

En affirmant que le FC Nantes possède la meilleure équipe de Ligue 2, Saïdou Sow prend le contre-pied des résultats actuels. Car si les Nantais affichent de grandes ambitions, leur début de saison ne leur permet pas, pour l’instant, de les concrétiser au classement.

Le défenseur guinéen connaît pourtant bien l’AS Saint-Étienne. Formé dans le Forez, où il a disputé 57 rencontres avec les Verts, il retrouvera samedi un club qui a compté dans sa carrière.

Les Canaris attendus au tournant à Geoffroy-Guichard

Cette sortie médiatique donne forcément un relief particulier à la rencontre de samedi. Face à des Stéphanois installés en tête, les Nantais auront l’occasion de démontrer que les propos de leur défenseur ne relèvent pas seulement de la confiance affichée avant un grand rendez-vous.

Le coup d’envoi d’ASSE-FC Nantes sera donné à 20h45, ce samedi, pour la 10e journée de Ligue 2. Reste à voir si les Canaris sauront faire parler le terrain après cette déclaration qui ne manquera pas de faire réagir dans le Forez.

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