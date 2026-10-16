OL : Pierre Sage lâche une phrase forte après ses retrouvailles ratées avec Lyon !

De retour au Groupama Stadium avec Crystal Palace, Pierre Sage espérait certainement vivre une autre soirée. Battu par son ancien club, l’Olympique Lyonnais (3-2), en Ligue Europa, le technicien français n’a pas caché ses regrets après la rencontre. Toujours très attaché à Lyon, l’ancien entraîneur des Gones a néanmoins rappelé que les sentiments ne devaient jamais prendre le dessus sur ses responsabilités actuelles.

Les retrouvailles ont été particulièrement amères pour Pierre Sage ! Jeudi soir, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais retrouvait le Groupama Stadium, mais cette fois sur le banc adverse, à la tête de Crystal Palace. Un rendez-vous forcément chargé en émotions pour celui qui conserve un lien très fort avec le club rhodanien et ses supporters.

Mais sur le terrain, les sentiments ont rapidement laissé place à la frustration. Dominés en première période, les Anglais se sont inclinés face à un OL réaliste et déterminé (3-2). Une défaite difficile à digérer pour Pierre Sage, qui espérait frapper un grand coup face à son ancienne équipe.

Et après la rencontre, le technicien français a livré une déclaration particulièrement révélatrice de son état d’esprit.

« J’aime être ici, mais je n’aime pas être ici pour perdre »

Interrogé sur ses émotions au moment de retrouver Lyon, Pierre Sage n’a pas cherché à cacher sa déception.

« J’aime être ici, mais je n’aime pas être ici pour perdre », a-t-il lancé, avant de rappeler son engagement envers Crystal Palace.

« J’aurais préféré gagner car c’est mon travail, je donne tout pour mon club actuel, que je dois respecter. »

Des mots forts qui résument parfaitement la situation de l’ancien entraîneur lyonnais. Car si Sage n’a jamais dissimulé son attachement à l’OL, il reste avant tout un compétiteur.

Avant la rencontre, le technicien avait d’ailleurs confié qu’il se sentait toujours Lyonnais, malgré son installation en Angleterre. Un attachement profond à une ville et à un club qui lui ont permis de se révéler au plus haut niveau.

Mais cette fois, les retrouvailles n’ont pas tourné en sa faveur.

Pierre Sage ne digère pas la première période de Crystal Palace

Au-delà de l’émotion, Pierre Sage avait surtout des reproches à adresser à ses joueurs. Car la défaite de Crystal Palace s’explique en grande partie par une première période complètement manquée.

Menés 2-0 à la pause après des réalisations de Corentin Tolisso et Ernest Nuamah, les Londoniens ont tenté de réagir au retour des vestiaires. Yeremy Pino a rapidement réduit l’écart, avant que Pavel Sulc ne redonne de l’air à Lyon. Daichi Kamada a ensuite relancé le suspense, sans parvenir à empêcher la victoire des Gones.

Une rencontre à deux visages que Pierre Sage a parfaitement résumée après le coup de sifflet final.

« Sur la première période, on a été totalement absents. Et en seconde période, on a montré ce qu’on peut faire. On peut être frustrés du résultat mais en ne jouant que la moitié du match, la marche était trop haute. »

Un constat lucide pour le technicien français, qui regrette surtout l’incapacité de son équipe à maintenir un niveau d’exigence suffisant pendant 90 minutes.

L’OL laisse des regrets à Sage, mais confirme sa montée en puissance !

Pour Pierre Sage, cette soirée restera donc particulière. Lui qui avait contribué au redressement spectaculaire de l’OL lors de la saison 2023-2024 a cette fois assisté, impuissant, au succès de son ancienne équipe.

Et cette victoire représente également un signal positif pour les hommes de Paulo Fonseca. Face à une formation de Premier League, les Lyonnais ont su se montrer efficaces, prendre rapidement l’avantage et résister au retour des Anglais.

Avec deux victoires lors de ses deux premières rencontres européennes, l’OL poursuit ainsi son excellent début de campagne en Ligue Europa. Un résultat qui confirme les ambitions du club rhodanien sur la scène continentale.

Pour Pierre Sage, en revanche, il faudra rapidement digérer cette désillusion et trouver les solutions pour permettre à Crystal Palace de rebondir.

Une chose est certaine : Pierre Sage n’a rien perdu de son amour pour Lyon. Mais jeudi soir, c’est bien son ancien club qui lui a joué un mauvais tour. Des retrouvailles pleines d’émotions, mais surtout de regrets pour celui qui aurait certainement rêvé d’un tout autre scénario au Groupama Stadium !