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FRANCE

OM Mercato : accord conclu, un premier départ se précise déjà !

Par William Tertrin - 21 Juin 2026, 11:00
Hamed Junior Traoré (OM)

L’OM pourrait voir l’un de ses dossiers offensifs évoluer rapidement sur ce mercato, avec le départ probable d’Hamed Junior Traoré.

L’avenir de Hamed Junior Traoré à l’OM semble s’inscrire de plus en plus loin de la cité phocéenne. D’après des informations rapportées notamment par calciomercato.com, le Genoa aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier en obtenant un accord verbal avec le milieu offensif ivoirien.

Dans le même temps, les négociations se poursuivent entre le club italien et l’OM pour tenter de trouver un terrain d’entente sur les modalités du transfert. Une situation qui confirme l’ouverture de Marseille à un départ du joueur dans un contexte de réajustement de l’effectif.

Un salaire très élevé pour un remplaçant

Arrivé à l’OM sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire de 7,5 millions d’euros, Traoré n’a pas encore réussi à s’imposer durablement dans la rotation olympienne (19 matchs, 3 buts et 2 passes dé). Son statut salarial, estimé à environ 320 000 euros mensuels, en fait également un élément significatif dans la masse salariale du club, ce qui pousse la direction à étudier certaines opportunités de sortie.

Du côté du Genoa, le profil du joueur séduit pour sa capacité à évoluer entre les lignes et son expérience du championnat italien, où il a déjà laissé de bonnes impressions lors de ses passages précédents. Le club de Serie A voit en lui une option immédiatement opérationnelle pour renforcer son secteur offensif.

Si un accord est trouvé, Marseille pourrait boucler une vente importante tout en allégeant sa masse salariale, un paramètre devenu central dans la stratégie estivale du club.

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