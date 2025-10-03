Le portier turc du LOSC est revenu sur ses trois penaltys stoppés hier en Ligue Europa.

Le LOSC se déplaçait jeudi à Rome pour affronter la Roma. Et les Dogues se sont imposés (1-0) grâce à un but inscrit dès la 6e minute de jeu par Hákon Haraldsson. L’unique but d’une rencontre marquée par les 3 penaltys arrêtés par Berke Ozer. Le gardien turc a réalisé en fin de match l’exploit de stopper un penalty de Dovbyk. Un penalty que l’arbitre a fait retirer, mais Ozer s’est à nouveau interposé. Avant de s’interposer une 3e fois, le penalty ayant été donné à retirer une seconde fois, sur la tentative de Soulé cette fois. Enorme !

Ozer avait une promesse à tenir à Rome

« S’il y en avait eu un quatrième, je l’aurais arrêté aussi », a plaisanté le portier turc au micro de Canal+. Avant d’ajouter, sur les réseaux officiels du LOSC… « Avant le match, j’ai promis à ma copine que je ne prendrais pas de but. Elle m’a dit que ça faisait un moment que je n’avais pas fait de clean sheet ». Et manifestement, Ozer est du genre à tenir ses promesses !