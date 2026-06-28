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FRANCE

FC Nantes Mercato : une offre est partie pour le transfert de Mostafa Mohamed !

Par William Tertrin - 28 Juin 2026, 17:20

En quête d’un nouveau numéro 9, le club turc de Samsunspor multiplie les discussions avec le FC Nantes pour recruter Mostafa Mohamed.

L’avenir de Mostafa Mohamed au FC Nantes semble s’écrire de plus en plus loin de la Beaujoire. Selon le média turc Samsun Haber, Samsunspor a intensifié les négociations afin de s’attacher les services de l’international égyptien durant ce mercato estival.

Le club de Süper Lig souhaite renforcer son secteur offensif avec un joueur déjà parfaitement acclimaté au championnat turc. Passé par Galatasaray entre 2021 et 2022, Mostafa Mohamed avait laissé un excellent souvenir en Turquie avec 17 buts en 58 matchs.

Le FC Nantes ouvert à un départ

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2027, l’avant-centre de 28 ans sort d’une saison compliquée sous les couleurs nantaises. Il a disputé 24 rencontres pour 4 buts inscrits, dans un exercice délicat pour les Canaris marqué par une relégation.

D’après les informations relayées en Turquie, Samsunspor aurait formulé une offre avoisinant les 2 millions d’euros pour convaincre le FC Nantes de céder son attaquant. Les discussions entre les deux clubs seraient jugées positives, même si aucun accord n’a encore été annoncé.

Une opération cohérente pour les Canaris

Pour le FC Nantes, un transfert de Mostafa Mohamed permettrait d’alléger la masse salariale tout en récupérant une indemnité sur un joueur régulièrement annoncé sur le départ depuis plusieurs mois. Plusieurs médias évoquaient déjà un été décisif pour l’international égyptien, désireux de poursuivre sa carrière en Europe.

Ces derniers jours, l’attaquant n’a d’ailleurs pas participé à la reprise de l’entraînement du FC Nantes, alimentant encore davantage les spéculations autour de son avenir.

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