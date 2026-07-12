OM Mercato : 7,5 M€ bientôt tombés du ciel, McCourt se frotte les mains

L’OM pourrait réaliser une très belle opération financière avec le prochain transfert d’Azzedine Ounahi.

L’OM suit avec attention l’évolution du dossier Azzedine Ounahi. Alors que le milieu de terrain marocain serait dans le viseur de l’Ajax Amsterdam, son prochain transfert pourrait directement profiter aux finances olympiennes. Un an seulement après son départ, l’ancien joueur de l’OM pourrait rapporter une somme importante à son ancien club grâce à une clause prévue dans son contrat.

L’OM a négocié un pourcentage sur la future revente d’Ounahi

Arrivé à Marseille après avoir marqué les esprits lors de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Azzedine Ounahi avait finalement quitté la cité phocéenne pour rejoindre Gérone contre un montant estimé à six millions d’euros. Mais au moment de cette transaction, l’OM avait pris soin de conserver un intérêt financier sur la suite de sa carrière.

En effet, comme déjà rapporté sur notre site, Marseille bénéficierait d’un pourcentage de 30 % sur une future revente du joueur. Une clause qui pourrait devenir très avantageuse alors que l’Ajax Amsterdam négocie actuellement son arrivée.

Une vente à 25 millions d’euros rapporterait 7,5 millions à Marseille

Le contrat d’Azzedine Ounahi avec Gérone comporterait une clause libératoire estimée à 25 millions d’euros. L’Ajax tenterait toutefois de négocier un montant inférieur pour convaincre le club espagnol de céder son milieu de terrain.

Si l’opération venait à se conclure au prix de cette clause, l’OM pourrait récupérer une somme conséquente, comme le rapporte Onze Mondial :

Transfert à 25 millions d’euros : Marseille toucherait environ 7,5 millions d’euros

Transfert à 20 millions d’euros : Marseille récupérerait environ 6 millions d’euros

Transfert à 15 millions d’euros : le club phocéen empocherait environ 4,5 millions d’euros

Une rentrée d’argent particulièrement bienvenue pour Marseille, qui cherche à équilibrer ses comptes et à conserver une marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Ounahi pourrait offrir un joli bonus au mercato de l’OM

Même si l’OM n’est plus directement impliqué dans la carrière du Marocain, le club pourrait donc profiter de ses performances et de sa valeur retrouvée. Après avoir attiré l’attention lors du Mondial, Ounahi garde une belle cote sur le marché européen.

Pour Marseille, cette opération représenterait presque un bonus inattendu : un joueur vendu pour six millions d’euros pourrait finalement générer plusieurs millions supplémentaires grâce à une clause intelligente négociée au moment de son départ.

L’Ajax devra désormais trouver un accord avec Gérone. Mais quelle que soit l’issue des négociations, l’OM a déjà sécurisé une partie du futur transfert d’Azzedine Ounahi.