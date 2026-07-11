OM Mercato : un héros du Mondial pourrait offrir un très beau cadeau à McCourt

Parti de Marseille pour relancer sa carrière à Girona, Azzedine Ounahi pourrait déjà connaître un nouveau tournant après sa bonne Coupe du monde… pour le plus grand bonheur de l’OM.

L’avenir d’Azzedine Ounahi continue d’animer le mercato. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’Ajax Amsterdam a ouvert des discussions afin de recruter l’international marocain. Les échanges concernent à la fois le joueur et les clubs, alors que la formation néerlandaise tente de trouver un accord avec Girona. Le dossier est donc bien lancé, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

L’ancien milieu de terrain de l’OM dispose d’une clause libératoire estimée à 25 millions d’euros dans son contrat avec Girona. L’Ajax aimerait toutefois négocier le montant de l’opération afin de ne pas avoir à activer directement cette clause. De son côté, l’entraîneur Michel apprécie particulièrement le profil du joueur marocain et souhaite pouvoir compter sur lui dans son projet. Une aubaine pour l’OM, étant donné que le club marseillais possède un pourcentage à la revente de 30%. Ce qui pourrait faire entrer quelques millions bienvenus dans les caisses.

Ounahi auteur d’une belle Coupe du monde

Azzedine Ounahi reste associé à l’une des grosses satisfactions de la Coupe du monde 2026. Avec le Maroc, le milieu de terrain a fait très bonne impression, notamment face au Canada avec un doublé, contribuant au bon parcours des Lions de l’Atlas jusqu’en quart de finale face à l’équipe de France.

Après une expérience mitigée à Marseille et un passage en prêt au Panathinaïkos, Ounahi a rejoint Girona pour tenter de retrouver de la régularité. Désormais suivi par l’Ajax, le joueur de 26 ans pourrait donc rapidement changer de dimension et découvrir un nouveau championnat. Pour le club néerlandais, son profil de milieu créatif et expérimenté représente une opportunité intéressante pour renforcer l’entrejeu.