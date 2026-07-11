ASSE Mercato : l’IA prédit le remplaçant de Lucas Stassin

Pour remplacer Lucas Stassin, ChatGPT estime que l’ASSE devrait miser sur le jeune attaquant serbe Marezi.

Sauf surprise, Lucas Stassin devrait quitter l’AS Saint-Étienne cet été. Pour le remplacer, Kilmer Sports ne devra pas se tromper dans le choix de son successeur si le club souhaite retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. Nous avons demandé à ChatGPT quel attaquant l’ASSE serait bien inspirée de recruter pour remplacer l’avant-centre belge. Voici sa réponse.

Marezi, le profil idéal pour les Verts ?

Âgé de seulement 22 ans, Marko Milovanović, surnommé « Marezi », pourrait représenter un profil particulièrement intéressant pour succéder à Lucas Stassin. Formé au Partizan Belgrade avant de rejoindre l’UD Almería en 2022, l’avant-centre serbe sort d’un prêt convaincant au FC Alverca, au Portugal, où il a inscrit neuf buts en 31 matchs de championnat. Une saison qui lui a permis de retrouver de la confiance après des débuts plus compliqués en Espagne.

Du haut de son 1,97 m, Marezi est un véritable numéro 9 de surface, capable de peser sur les défenses grâce à son jeu dos au but et sa puissance dans les duels. Malgré son grand gabarit, le Serbe possède également une bonne mobilité et sait attaquer la profondeur. Un profil différent de celui de Lucas Stassin, mais qui pourrait parfaitement devenir le nouveau point de fixation de l’attaque stéphanoise.

Surtout, Marezi coche de nombreuses cases de la stratégie mise en place par Kilmer Sports : un joueur jeune, à fort potentiel de progression, déjà passé par un championnat compétitif et dont la valeur marchande reste accessible. Sous contrat avec Almería jusqu’en 2028, le Serbe pourrait encore être amené à quitter le club espagnol, qui étudierait différentes options pour son avenir après son prêt réussi au Portugal.