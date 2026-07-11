ASSE, FC Nantes Mercato : une piste commune échappe aux Verts et aux Canaris !

Courtisé par l’ASSE et le FC Nantes en début de mercato, Alexis Trouillet s’est officiellement engagé avec le Standard de Liège.

Ciblé par l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes en début de mercato estival, Alexis Trouillet ne rejoindra finalement ni les Verts ni les Canaris cet été. Le milieu de terrain français de 25 ans va toutefois quitter Rodez pour s’engager avec le Standard de Liège. Le RAF a officialisé son départ ce samedi.

Trouillet rallie la Belgique

« Arrivé à Rodez lors du mercato hivernal de la saison 2024-2025, Alexis Trouillet quitte le Rodez Aveyron Football. D’abord utilisé en sortie de banc, Alexis Trouillet se distingue rapidement par des entrées convaincantes. Malgré un automne 2025 perturbé par une blessure, Alexis retrouve progressivement son rythme. Son repositionnement en meneur de jeu reculé lui permet de s’affirmer et il participe pleinement à la très bonne dynamique de l’équipe en fin de saison. Le RAF remercie Alexis Trouillet pour son engagement sous les couleurs Sang & Or et lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière au Standard de Liège », a annoncé le club ruthénois sur ses réseaux sociaux.

Lors de la saison 2025-2026, Alexis Trouillet a disputé 23 rencontres, dont 21 en Ligue 2, sous les couleurs de Rodez. Auteur d’une passe décisive, le milieu de terrain de 25 ans s’est surtout distingué par sa qualité technique, sa vision du jeu et sa polyvalence au milieu de terrain. Malgré une première partie de saison perturbée par une blessure, il est progressivement monté en puissance et a joué un rôle important dans la belle fin d’exercice du RAF, jusqu’à la qualification pour les barrages d’accession à la Ligue 1.