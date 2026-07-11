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FRANCE

ASSE Mercato : les Verts refusent deux nouvelles offres pour Davitashvili et fixent son prix

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 12:45
Zuriko Davitashvili sous le maillot de l'ASSE

Alors que l’ASSE aurait déjà refusé des offres de l’Atalanta Bergame, de Beşiktaş et de l’Olympiakos, la direction forézienne attendrait pas moins de 20 millions d’euros pour le Géorgien.

Le dossier Zuriko Davitashvili commence à s’emballer. En instance de départ de l’AS Saint-Étienne cet été, l’ailier gauche géorgien aurait fait l’objet d’une première offre de l’Atalanta Bergame, supérieure à 10 millions d’euros. Une proposition repoussée par la direction stéphanoise.

L’ASSE attend 20 M€ pour Davitashvili

De son côté, le média géorgien Geo Team révèle ce samedi que l’ASSE aurait également refusé des offres de Besiktas et de l’Olympiakos. Pour céder Zuriko Davitashvili cet été, les dirigeants foréziens réclameraient au moins 20 millions d’euros, alors que le joueur avait été recruté à l’été 2024 en provenance des Girondins de Bordeaux contre 6 millions d’euros.

L’Atalanta Bergame serait d’ailleurs encore bien loin des exigences des Verts puisque le club italien proposerait pour le moment entre 10 et 12 millions d’euros, toujours selon Geo Team. Les discussions pourraient donc se prolonger, à moins qu’un prétendant ne décide rapidement de se rapprocher du montant fixé par l’ASSE.

ASSE

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