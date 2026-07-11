ASSE Mercato : le montant du transfert d’Áron Csongvai est connu

L’ASSE est sur le point de recruter le milieu hongrois Áron Csongvai, et le montant du transfert est connu.

L’ASSE continue d’accélérer son mercato estival. Selon les informations de Foot Mercato, révélées par Santi Aouna, les dirigeants stéphanois sont désormais proches d’un accord avec l’AIK Stockholm pour le transfert d’Áron Csongvai. Les discussions entre les deux clubs auraient considérablement avancé ces dernières heures et le dossier se trouverait dans sa phase finale.

Âgé de 25 ans et international hongrois à deux reprises, Csongvai évolue au poste de milieu défensif. Joueur régulier du championnat suédois, il a disputé l’intégralité des douze rencontres de son club cette saison, confirmant son importance au sein de l’effectif de l’AIK. Son profil correspond à la volonté de l’ASSE de renforcer son entrejeu avec un joueur capable d’apporter de l’impact et de l’expérience.

Un transfert supérieur à un million d’euros

Toujours selon Santi Aouna, le montant de l’opération devrait être légèrement supérieur à un million d’euros. De son côté, la presse étrangère a été un peu plus directe en annonçant un accord bouclé, et une arrivée du milieu hongrois dès ce dimanche chez les Verts, avec une visite médicale prévue lundi.

Ce recrutement s’inscrirait dans un mercato particulièrement actif pour Saint-Étienne, déjà renforcé par plusieurs arrivées depuis le début de l’été. Après Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Diallo, Áron Csongvai pourrait ainsi devenir une nouvelle pièce importante du projet stéphanois, avec l’objectif affiché de jouer les premiers rôles en Ligue 2 lors de la saison à venir.