À LA UNE DU 11 JUIL 2026
[20:40]OM Mercato : un héros du Mondial pourrait offrir un très beau cadeau à McCourt
[20:20]ASSE : match nul contre le FC Biel-Bienne pour la première de Ian Cathro
[20:00]ASSE Mercato : l’IA prédit le remplaçant de Lucas Stassin
[19:30]FC Nantes : la compo de Der Zakarian pour affronter Fleury en amical
[19:00]ASSE Mercato : le montant du transfert d’Áron Csongvai est connu
[18:40]RC Lens : les Sang et Or ont investi dans une petite merveille qui fait bondir les supporters
[18:20]ASSE : les supporters dézinguent Kilmer et Larsonneur en plein match amical
[18:00]ASSE : la première compo de Cathro pour l’amical face au FC Biel-Bienne
[17:40]ASSE Mercato : Lucas Stassin calme les ardeurs d’un géant européen
[17:20]OL Mercato : coup dur pour le futur numéro 9 plébiscité par les supporters

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : le montant du transfert d’Áron Csongvai est connu

Par William Tertrin - 11 Juil 2026, 19:00

L’ASSE est sur le point de recruter le milieu hongrois Áron Csongvai, et le montant du transfert est connu.

L’ASSE continue d’accélérer son mercato estival. Selon les informations de Foot Mercato, révélées par Santi Aouna, les dirigeants stéphanois sont désormais proches d’un accord avec l’AIK Stockholm pour le transfert d’Áron Csongvai. Les discussions entre les deux clubs auraient considérablement avancé ces dernières heures et le dossier se trouverait dans sa phase finale.

Âgé de 25 ans et international hongrois à deux reprises, Csongvai évolue au poste de milieu défensif. Joueur régulier du championnat suédois, il a disputé l’intégralité des douze rencontres de son club cette saison, confirmant son importance au sein de l’effectif de l’AIK. Son profil correspond à la volonté de l’ASSE de renforcer son entrejeu avec un joueur capable d’apporter de l’impact et de l’expérience.

Un transfert supérieur à un million d’euros

Toujours selon Santi Aouna, le montant de l’opération devrait être légèrement supérieur à un million d’euros. De son côté, la presse étrangère a été un peu plus directe en annonçant un accord bouclé, et une arrivée du milieu hongrois dès ce dimanche chez les Verts, avec une visite médicale prévue lundi.

Ce recrutement s’inscrirait dans un mercato particulièrement actif pour Saint-Étienne, déjà renforcé par plusieurs arrivées depuis le début de l’été. Après Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Diallo, Áron Csongvai pourrait ainsi devenir une nouvelle pièce importante du projet stéphanois, avec l’objectif affiché de jouer les premiers rôles en Ligue 2 lors de la saison à venir.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot