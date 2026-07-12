FC Nantes Mercato : le nouvel homme fort de Der Zakarian déjà poussé vers la sortie ?

Yassine Benhattab a marqué les esprits pour la première sortie estivale du FC Nantes face à Fleury (5-0), mais sa belle prestation pourrait aussi peser lourd dans son avenir chez les Canaris.

Le FC Nantes a parfaitement lancé sa préparation estivale. Opposés à Fleury 91, pensionnaire de National la saison dernière, les Canaris se sont largement imposés (5-0) lors de leur première sortie amicale. Une rencontre qui a permis à Michel Der Zakarian d’effectuer une large revue d’effectif avec deux équipes alignées sur chaque période.

Si plusieurs joueurs ont participé à cette première démonstration offensive, un nom a particulièrement retenu l’attention : Yassine Benhattab.

Benhattab, le facteur X offensif du FC Nantes

Aligné sur le côté droit lors de la première période, Yassine Benhattab a rapidement montré qu’il pouvait être un véritable atout offensif pour les Canaris. Dès la 4e minute, il s’est illustré avec une passe décisive pour Ignatius Ganago, parfaitement servi dans la surface avant d’ouvrir le score.

Quelques minutes plus tard, le Marseillais a encore fait parler sa technique. Après avoir éliminé son adversaire direct, il a déclenché une frappe superbe venue se loger dans la lucarne du gardien de Fleury.

Une prestation qui rappelle les qualités entrevues lors de ses premières apparitions sous le maillot nantais : percussion, capacité à éliminer et prise d’initiative dans les trente derniers mètres.

Un avenir loin d’être totalement écrit à Nantes

Malgré cette entrée en matière convaincante, la situation de Yassine Benhattab reste particulière. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2028, l’ailier n’est pas considéré comme totalement intouchable par la direction nantaise.

Le club pourrait étudier une proposition intéressante cet été si une belle offre venait à arriver, comme le rappelle Ouest-France. Après un prêt à Reims lors de la deuxième partie de saison dernière, Benhattab joue donc une partie de son avenir durant cette préparation.

L’équation est simple : soit le joueur convainc définitivement Michel Der Zakarian et son staff, soit Nantes pourrait envisager un transfert permettant de récupérer une indemnité intéressante. Cette première rencontre face à Fleury constitue donc un premier argument en faveur du joueur. À lui désormais de confirmer dans les prochaines semaines.