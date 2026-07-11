FC Nantes Mercato : Corredor a fait ses adieux, officialisation imminente !

C’est confirmé pour le FC Nantes : Killian Corredor va quitter le SV Darmstadt 98 pour retrouver la France.

Le FC Nantes est sur le point d’enregistrer une arrivée importante sur le marché des transferts. Selon les informations de Florian Plettenberg (Sky Sport Allemagne), confirmant celles de L’Équipe, un accord total a été trouvé avec le SV Darmstadt 98 pour le transfert de Killian Corredor. L’attaquant français de 25 ans a même fait ses adieux à ses coéquipiers ce samedi, preuve que l’officialisation ne serait désormais plus qu’une question de temps.

Le montant de l’opération s’élève à 2 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter différents bonus liés aux performances. Courtisé ces derniers jours par plusieurs clubs français, dont l’ASSE, Corredor a finalement choisi de rejoindre le FC Nantes. Son retour en France constituait sa priorité depuis plusieurs semaines, un souhait partagé par son entourage et confirmé par plusieurs médias.

Une officialisation dans les prochaines heures

Passé par Rodez avant de rejoindre Darmstadt à l’été 2024, Killian Corredor s’était révélé en Ligue 2 grâce à ses qualités de vitesse, de percussion et de finition. En Allemagne, il a poursuivi sa progression avec 13 buts inscrits en 59 rencontres de deuxième division, attirant rapidement l’attention de plusieurs formations françaises. Son profil polyvalent, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, correspond aux besoins du FC Nantes.

Avec cette signature, Nantes poursuit son mercato estival en renforçant un secteur offensif qui manquait de profondeur. Les dirigeants nantais espèrent que le natif de Montpellier retrouvera rapidement les performances qui avaient fait de lui l’un des attaquants les plus en vue de Ligue 2 avec Rodez. Sauf retournement de situation, l’officialisation de son transfert devrait intervenir dans les prochaines heures.