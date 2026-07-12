PSG Mercato : c’est confirmé pour Torres, Paris prépare une offre qui risque de faire halluciner le Barça

Le PSG a trouvé un accord de principe avec Ferran Torres, et le club parisien préparerait une première proposition au FC Barcelone qui pourrait bien surprendre les dirigeants catalans.

Le mercato du PSG pourrait connaître sa deuxième recrue de l’été avec l’arrivée possible de Ferran Torres. Le journaliste Nicolò Schira confirme bien un accord de principe trouvé entre l’international espagnol et le PSG autour d’un contrat courant jusqu’en 2031.

L’attaquant du FC Barcelone aurait donné sa préférence au club parisien malgré l’intérêt de plusieurs formations anglaises. Le joueur serait notamment attiré par la perspective de retrouver Luis Enrique, un entraîneur qui le connaît très bien depuis son passage à la tête de la sélection espagnole.

Le PSG prêt à formuler une offre loin des attentes du Barça ?

Après avoir avancé dans les discussions avec le joueur, le PSG souhaiterait désormais convaincre le FC Barcelone. Selon les informations rapportées par Diario Sport, Paris pourrait transmettre une première proposition estimée autour de 28 millions d’euros, alors que le Barça réclame… 50 millions d’euros.

Le club parisien ne souhaiterait toutefois pas entrer dans une surenchère et estime disposer d’un avantage dans les négociations. La situation contractuelle de Ferran Torres joue notamment en faveur du PSG : l’attaquant arrive dans une période où le Barça doit réfléchir à son avenir afin d’éviter de perdre un élément offensif sans indemnité.

Barcelone ouvert à un départ de son attaquant

Du côté du FC Barcelone, la réflexion serait engagée concernant l’avenir de Ferran Torres. Le club catalan chercherait à optimiser une éventuelle vente, tout en évaluant les différentes options pour son secteur offensif.

Arrivé en provenance de Manchester City en 2022, Ferran Torres s’est imposé comme un joueur capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs. Malgré des périodes irrégulières, son profil polyvalent continue d’attirer plusieurs clubs européens.

Luis Enrique, un facteur déterminant dans le dossier

L’influence de Luis Enrique pourrait jouer un rôle majeur dans cette opération. Le technicien espagnol apprécie particulièrement les qualités de Ferran Torres, qu’il connaît depuis la sélection nationale.

Sa capacité à évoluer sur les ailes comme dans l’axe correspond également aux besoins du PSG, qui cherche régulièrement des joueurs offensifs capables d’apporter de la mobilité et de la profondeur.

Le PSG veut profiter du timing

Paris aurait conscience que le temps peut jouer en sa faveur dans ce dossier. Alors que Barcelone doit prendre une décision concernant l’avenir de son attaquant, le club français ne souhaiterait pas se précipiter et privilégierait une négociation maîtrisée.

Si aucun accord définitif n’a encore été officialisé entre les clubs, les discussions semblent en tout cas avancer rapidement. Ferran Torres pourrait ainsi devenir l’un des dossiers majeurs du mercato du PSG dans les prochaines semaines.