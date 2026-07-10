À LA UNE DU 10 JUIL 2026
[17:52]ASSE Mercato : les Verts officialisent une troisième recrue estivale !
[17:40]ASSE, FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Killian Corredor !
[17:30]Pronostic Argentine – Suisse : le dernier match de Messi en Coupe du monde ?
[17:20]ASSE Mercato : les Verts annoncent un départ pour dérouler le tapis rouge à une recrue
[17:00]Stade Rennais : un jeune ailier prometteur tape déjà à la porte de Franck Haise 
[16:40]FC Nantes Mercato : Der Zakarian a trouvé le remplaçant idéal d’Abline, l’ASSE enrage !
[16:20]OL : une nouvelle recrue dont le nom résonne au FC Barcelone est arrivée à Lyon
[16:00]RC Lens : Leca gratte un bonus tombé du ciel pour la suite du Mercato 
[15:40]OM Mercato : Lorenzi a bouclé un premier tour de force qui va rapporter gros
[15:20]ASSE Mercato : le dernier flop des Verts rebondit en Espagne

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : un Marseillais signe à Paris à la surprise générale ! 

Par Bastien Aubert - 10 Juil 2026, 15:00
Luis Enrique (PSG)

Le PSG vient officiellement de se renforcer avec l’arrivée d’une pointure reconnue à Marseille.

Le PSG continue de renforcer son encadrement des jeunes avec une arrivée pour le moins surprenante. Ruddy Ebombo, formateur reconnu du côté de Marseille, rejoint le club de la capitale pour intégrer le staff de Jean-François Vulliez.

Ebombo signe au PSG

En provenance du Burel FC, club formateur marseillais réputé pour avoir vu passer plusieurs talents, Ruddy Ebombo va prendre un rôle d’entraîneur adjoint auprès des Espoirs du PSG et de l’équipe engagée en Youth League.

Cette arrivée marque donc un changement de décor important pour cet éducateur habitué au football de formation dans la cité phocéenne. Son expérience auprès des jeunes profils devrait être un atout pour accompagner la nouvelle génération parisienne.

La liaison Paris-Marseille a repris 

Au PSG, Jean-François Vulliez est chargé de structurer le projet autour des jeunes talents du club, avec l’objectif de poursuivre le développement des joueurs issus du centre de formation et de préparer les futures intégrations au plus haut niveau.

Avec Ruddy Ebombo dans son staff, le PSG mise donc sur un profil qui connaît parfaitement la détection, l’accompagnement et la progression des jeunes joueurs. Une collaboration assez inattendue puisque l’arrivée d’un éducateur marseillais dans l’organigramme parisien ne manquera pas de faire parler, mais elle illustre aussi la volonté du PSG d’aller chercher des compétences au-delà de ses propres frontières.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot