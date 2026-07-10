Le PSG vient officiellement de se renforcer avec l’arrivée d’une pointure reconnue à Marseille.

Le PSG continue de renforcer son encadrement des jeunes avec une arrivée pour le moins surprenante. Ruddy Ebombo, formateur reconnu du côté de Marseille, rejoint le club de la capitale pour intégrer le staff de Jean-François Vulliez.

Ebombo signe au PSG

En provenance du Burel FC, club formateur marseillais réputé pour avoir vu passer plusieurs talents, Ruddy Ebombo va prendre un rôle d’entraîneur adjoint auprès des Espoirs du PSG et de l’équipe engagée en Youth League.

Cette arrivée marque donc un changement de décor important pour cet éducateur habitué au football de formation dans la cité phocéenne. Son expérience auprès des jeunes profils devrait être un atout pour accompagner la nouvelle génération parisienne.

La liaison Paris-Marseille a repris

Au PSG, Jean-François Vulliez est chargé de structurer le projet autour des jeunes talents du club, avec l’objectif de poursuivre le développement des joueurs issus du centre de formation et de préparer les futures intégrations au plus haut niveau.

Avec Ruddy Ebombo dans son staff, le PSG mise donc sur un profil qui connaît parfaitement la détection, l’accompagnement et la progression des jeunes joueurs. Une collaboration assez inattendue puisque l’arrivée d’un éducateur marseillais dans l’organigramme parisien ne manquera pas de faire parler, mais elle illustre aussi la volonté du PSG d’aller chercher des compétences au-delà de ses propres frontières.