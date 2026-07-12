ASSE : Ian Cathro doit déjà gérer un premier imprévu

Enzo Mayilla, auteur d’une entrée remarquée avec l’ASSE face au FC Biel-Bienne grâce un but inscrit quelques instants après son entrée, a ensuite quitté ses partenaires après une alerte musculaire.

La soirée aurait pu être parfaite pour Enzo Mayilla. De retour à l’ASSE après une saison réussie en prêt à Aubagne, le jeune attaquant avait frappé fort pour son retour sous le maillot vert. Entré en jeu face au FC Biel-Bienne (2-2), il n’a eu besoin que de quelques secondes pour se signaler en inscrivant le deuxième but stéphanois de la rencontre.

Mais cette belle prestation a rapidement laissé place à une inquiétude. Dans les dernières minutes du match, Enzo Mayilla s’est arrêté en se tenant la cuisse avant de demander son remplacement, comme le rappelle Peuple Vert. Une sortie prématurée qui a refroidi l’ambiance autour du premier match de préparation d’Ian Cathro.

Une alerte musculaire qui tombe au mauvais moment

Pour Ian Cathro, cette blessure arrive à un moment particulièrement sensible. Le nouvel entraîneur des Verts, arrivé dans le Forez cet été pour construire son groupe, souhaite profiter de chaque rencontre de préparation pour évaluer les profils à sa disposition.

Enzo Mayilla faisait justement partie des joueurs capables de redistribuer les cartes dans le secteur offensif. Après une saison passée à Aubagne en National, où il a gagné en maturité et en temps de jeu, l’attaquant de 20 ans était revenu avec l’ambition de convaincre son nouveau staff.

Son but contre Biel-Bienne venait confirmer les signaux positifs aperçus depuis son retour. Grâce à son gabarit imposant, sa capacité à peser sur les défenseurs et son activité dans les déplacements, Mayilla possède un profil différent des autres attaquants à disposition d’Ian Cathro.

Un coup d’arrêt frustrant après un retour idéal

Le timing de cette blessure est forcément frustrant pour le joueur. Alors qu’il venait d’envoyer un premier message fort au staff stéphanois, il pourrait désormais devoir patienter avant de poursuivre son opération séduction.

La nature exacte de la blessure n’a pas encore été communiquée par le club. Les examens médicaux permettront de déterminer la gravité de cette alerte à la cuisse et surtout la durée d’une éventuelle indisponibilité.

Pour l’ASSE, l’objectif sera évidemment d’éviter un arrêt prolongé. La préparation estivale doit permettre à Ian Cathro de faire ses choix, et chaque absence peut ralentir la progression d’un joueur qui cherche à gagner sa place.

Ian Cathro devra gérer son premier imprévu

Le technicien écossais doit désormais composer avec cette première incertitude physique depuis son arrivée à la tête des Verts, qui ont déjà vu leur infirmerie assez remplie ces derniers mois. Après un premier match de préparation riche en enseignements face au FC Biel-Bienne, l’entraîneur stéphanois espère surtout récupérer rapidement l’un de ses jeunes talents offensifs.

Car avant cette sortie sur blessure, Enzo Mayilla avait réussi exactement ce qu’il était venu chercher : se faire remarquer. Son efficacité immédiate avait ouvert une possibilité dans la hiérarchie offensive. Reste désormais à savoir si cette alerte musculaire ne viendra pas freiner un retour qui avait commencé de la meilleure des manières.