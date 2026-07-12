Stade Rennais Mercato : une excellente nouvelle tombe pour Charlie Cresswell

Le Stade Rennais semble accélérer pour s’attacher les services de Charlie Cresswell.

Le feuilleton Charlie Cresswell pourrait connaître un dénouement prochain. Alors que le défenseur anglais du Toulouse FC est suivi avec insistance par le Stade Rennais, les dernières tendances évoquent une avancée significative dans les négociations entre les deux clubs.

Sur le réseau social X, Jonathan, connu pour suivre l’actualité du Stade Rennais, a indiqué avoir reçu des informations positives concernant le dossier ce dimanche. Interrogé sur un éventuel accord entre Rennes et Toulouse, il a expliqué qu’un montant proche de 28 millions d’euros aurait été évoqué lors des discussions.

« On m’a donné hier et aujourd’hui un montant proche des 28 M€ sur lequel ça s’entendrait. On va attendre mais ça semble être en bonne voie », a-t-il indiqué.

Rennes veut frapper fort avec Charlie Cresswell

Le Stade Rennais cherche à renforcer sa défense centrale et aurait fait de Charlie Cresswell une priorité. Le défenseur anglais de 23 ans possède un profil particulièrement apprécié par les dirigeants bretons : puissance physique, qualité dans les duels et capacité à relancer proprement depuis l’arrière.

Arrivé à Toulouse après son passage en Angleterre, Cresswell s’est rapidement imposé comme un élément majeur du dispositif toulousain. Ses performances en Ligue 1 ont attiré l’attention de plusieurs clubs, mais Rennes semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Un transfert XXL pour Toulouse

Si l’opération venait à se confirmer, le montant évoqué autour de 28 millions d’euros représenterait une vente importante pour le Toulouse FC. Le club occitan espérait valoriser au maximum son défenseur, sous contrat jusqu’en 2028, après deux saisons convaincantes en Ligue 1.

Cette somme placerait également Charlie Cresswell parmi les défenseurs les plus chers de l’histoire récente du championnat de France, confirmant l’évolution du marché autour des jeunes joueurs à fort potentiel.

Un accord encore à officialiser

Les prochaines heures pourraient donc être décisives dans un dossier qui semble avoir considérablement avancé.

Après avoir déjà affiché ses ambitions sur ce mercato avec six recrues officialisées, Rennes pourrait donc réaliser un nouveau gros coup en attirant l’un des défenseurs les plus prometteurs de Ligue 1.

Le dossier Charlie Cresswell est désormais entré dans sa phase finale, avec une tendance clairement favorable aux Rouge et Noir.