PSG Mercato : Paris fonce sur un Mondialiste et pourrait provoquer un gros départ au RC Lens

Le PSG aurait décidé d’accélérer sur le dossier Zion Suzuki, jeune gardien japonais de Parme auteur d’une belle Coupe du monde. Une arrivée qui pourrait avoir des conséquences jusqu’au RC Lens.

Alors que le PSG a bouclé sa première recrue de l’été en la personne du gardien Alessandro Longoni, le club de la capitale aurait ciblé Zion Suzuki… portier japonais de Parme. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Paris aurait ouvert des discussions pour tenter de recruter le joueur. Les échanges avanceraient rapidement, signe que le dossier est pris au sérieux par les dirigeants parisiens.

Âgé de seulement 23 ans, Suzuki correspond au profil recherché par le PSG : un gardien jeune, déjà expérimenté au plus haut niveau européen et qui a réalisé une belle Coupe du monde avec le Japon. Arrivé à Parme en 2024, l’international japonais s’est rapidement imposé comme un élément majeur du club italien.

Suzuki observé par Villa… qui se penche aussi sur Risser

Le PSG n’est toutefois pas seul sur le dossier. Zion Suzuki attire également l’attention de plusieurs formations ambitieuses. Le Bayern Munich, Aston Villa et Leeds United auraient notamment manifesté leur intérêt pour le joueur de Parme.

En Premier League, Aston Villa surveillerait particulièrement sa situation, avec l’idée d’anticiper le départ programmé de Emiliano Martínez. Mais le club anglais s’apprête également à faire une offre pour Robin Risser, international français du RC Lens. Le PSG pourrait donc avoir un rôle indirect dans ce dossier également. De son côté, Leeds aurait également pris des renseignements afin de renforcer son effectif avec un gardien capable de devenir un titulaire sur le long terme.

Cette concurrence pourrait rapidement faire grimper les enchères autour du joueur, alors que Parme sait qu’il possède un talent très recherché sur le marché.

Parme prépare déjà l’après-Suzuki

La situation actuelle pourrait favoriser un départ. Parme a recruté Giovanni Daffara, un jeune gardien italien, afin de préparer une éventuelle succession à Suzuki. Le club transalpin dispose néanmoins d’une position confortable puisque le Japonais est encore lié jusqu’en 2029.

Cette longue durée de contrat permettrait aux dirigeants parmesans de négocier dans de bonnes conditions et d’exiger une indemnité importante pour leur gardien. Le joueur est d’ailleurs valorisé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt.

Un recrutement vraiment nécessaire ?

Néanmoins, ce recrutement poserait question au PSG, qui a déjà recruté Longoni, et qui compte dans ses rangs Lucas Chevalier et Matvey Safonov. À moins que l’un des deux ne quitte le club cet été…

En tout cas, le gardien japonais possède plusieurs qualités appréciées au plus haut niveau : son gabarit (1,90m), sa capacité à jouer au pied et son potentiel de progression en font un profil moderne.

Reste désormais à savoir si le projet parisien parviendra à convaincre le gardien japonais face aux approches venues d’Angleterre et d’Allemagne. Une chose est certaine : Zion Suzuki est devenu l’un des noms à suivre de ce mercato estival.