FC Nantes : Der Zakarian va enregistrer l’arrivée d’un Mondialiste dès mercredi

Après son prêt au Panathinaïkós et l’élimination de la Côte d’Ivoire à la Coupe du Monde, Alban Lafont va retrouver les terrains du FC Nantes.

Un visage bien connu du FC Nantes va bientôt revenir. Selon les informations dévoilées par Ouest-France, Alban Lafont effectuera son retour à l’entraînement avec le FC Nantes ce mercredi. Une reprise deux semaines après l’élimination de la Côte d’Ivoire à la Coupe du Monde pour le gardien remplaçant qui sort d’un prêt au Panathinaïkós.

Sous contrat avec le FC Nantes pour encore un an, le portier de 27 ans va ainsi réintégrer le groupe de Michel Der Zakarian pour la préparation estivale. Ce retour ne signifie toutefois pas que son avenir est définitivement scellé en Loire-Atlantique. Avec le recrutement de Maxime Dupé, Lafont ne sera sans doute pas titulaire, et difficile de l’imaginer cirer le banc en Ligue 2. À un an de la fin de son contrat, une vente semble donc évidente pour tout le monde.