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OM Mercato : le Here we go est tombé pour Greenwood, qui a fait des siennes avec l’Atlético

Par Fabien Chorlet - 14 Juil 2026, 09:15
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

Mason Greenwood va bien quitter l’OM pour rejoindre la Turquie et Fenerbahçe.

Mason Greenwood va bien rejoindre Fenerbahçe. Courtisé par le club turc, mais aussi par l’Atlético Madrid et Al-Ahly, l’ailier droit de l’OM aurait finalement choisi de poursuivre sa carrière en Turquie. Le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé l’information ce lundi soir en lâchant son célèbre « Here we go ». Le montant du transfert s’élèverait à 40 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus. Au Fener, l’ancien joueur de Manchester United devrait percevoir un salaire avoisinant les 10 millions d’euros nets par saison.

Greenwood a agacé l’Atlético Madrid

Si Mason Greenwood a finalement choisi Fenerbahçe, les négociations avec l’Atlético Madrid ne se seraient pas non plus déroulées comme prévu. Durant les négociations, le futur ex-Olympien aurait fini par agacer les dirigeants madrilènes. Selon L’Équipe, le club espagnol aurait découvert chez Mason Greenwood une forme de nonchalance étonnante ces derniers jours, un trait de caractère qui se retrouve également sur le terrain.

L’Anglais aurait notamment mis deux jours à répondre à Diego Simeone, alors même qu’il confiait à plusieurs de ses coéquipiers marseillais que le projet des Colchoneros avait sa préférence. Face à cette attitude, le troisième de la dernière Liga aurait finalement décidé de se retirer définitivement du dossier ce lundi soir.

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