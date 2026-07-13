OM Mercato : les détails de l’offre monumentale d’Al-Ahli pour Greenwood ont fuité

Al-Ahli a lancé une offensive spectaculaire pour recruter Mason Greenwood. Le club saoudien aurait proposé près de 50 M€ à l’OM et un salaire annuel de 10 M€ à l’attaquant anglais.

Alors que l’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter le mercato estival, un nouveau prétendant de poids est entré dans la danse, comme déjà relayé sur notre site. Et d’après les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, reprises par plusieurs médias saoudiens, Al-Ahli a transmis une offre particulièrement ambitieuse à l’OM afin de s’attacher les services de l’attaquant anglais.

Le club de Djeddah aurait proposé environ 50 millions d’euros à l’OM, soit un montant proche des exigences fixées par les dirigeants marseillais depuis le début du mercato. Dans le même temps, Al-Ahli aurait offert à Greenwood un contrat assorti d’un salaire annuel de 10 millions d’euros. Selon Yağız Sabuncuoğlu, l’ancien joueur de Manchester United a néanmoins refusé cette première proposition, même si une nouvelle offensive saoudienne n’est pas totalement exclue.

Greenwood privilégie toujours un projet sportif

Mason Greenwood semble privilégier la poursuite de sa carrière en Europe, où plusieurs clubs suivent son dossier avec attention. Ces derniers jours, Fenerbahçe a notamment pris une longueur d’avance dans les discussions avec l’OM, un accord entre les deux clubs étant même évoqué. La Provence ajoute même que le directeur du football Oğuz Çetin et le manager Cihan Kamer sont arrivés à Marseille ce lundi pour tenter de boucler le transfert de l’ailier anglais.

Du côté de Marseille, la position reste inchangée. Les dirigeants olympiens ne comptent pas brader leur meilleur buteur et valorisent leur attaquant autour de 50 M€, un montant qui permettrait également à Manchester United de récupérer une part importante du transfert grâce à la clause de revente négociée lors du départ du joueur en 2024.

À ce stade, aucune avancée n’a été enregistrée entre Al-Ahli et le clan Greenwood, mais ce dossier confirme que l’international anglais demeure l’un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival.