PSG : en plus de Digne, Paris va boucler un dossier chaud à 100 M€

Avant d’accélérer sur le mercato estival avec le retour annoncé de Lucas Digne, le PSG est sur le point de prolonger son partenariat avec Nike jusqu’en 2037, dans le cadre d’un contrat estimé à près de 100 millions d’euros par saison.

Si l’actualité du PSG est largement dominée par le mercato et la piste menant à Lucas Digne ces dernières heures, les dirigeants parisiens ont également finalisé un dossier stratégique pour l’avenir du club.

Selon les informations de L’Équipe, le PSG et Nike sont tombés d’accord pour prolonger leur collaboration jusqu’en 2037, alors que le contrat actuel courait déjà jusqu’en 2032. Une anticipation exceptionnelle qui illustre la volonté des deux parties de poursuivre une relation débutée en… 1989.

Un bond spectaculaire des revenus

Le changement le plus marquant concerne le volet financier. Jusqu’à présent, le partenariat rapportait environ 60 millions d’euros par saison au champion de France. Avec ce nouvel accord, les revenus annuels devraient désormais avoisiner les 100 millions d’euros, soit une augmentation spectaculaire qui place le PSG parmi les clubs les mieux rémunérés au monde par leur équipementier. À ce niveau, seuls quelques géants européens, comme le FC Barcelone, disposent d’accords comparables avec Nike.

Cette revalorisation est directement liée à la nouvelle dimension prise par le PSG. Après son premier sacre européen en 2025, puis une deuxième Ligue des champions remportée en 2026, les dirigeants parisiens ont profité de cette position de force pour renégocier leur partenariat avec la marque américaine. Nasser Al-Khelaïfi aurait lancé les discussions dès la fin de la saison 2024-2025 afin d’obtenir un contrat davantage en adéquation avec le statut du club.

Jordan reste un atout unique

L’accord comprend également la poursuite du partenariat avec Jordan Brand. Le PSG restera ainsi le seul club de football au monde associé durablement à la célèbre marque de Michael Jordan, un positionnement qui continue de différencier le club sur le marché mondial du lifestyle et du merchandising.

Après le ralentissement observé à la suite des départs de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, les ventes de maillots auraient fortement rebondi grâce aux succès sportifs et à l’image internationale du club.

Avant Lucas Digne, le PSG muscle déjà son avenir

Le mercato reste évidemment une priorité, avec Lucas Digne qui va bien revenir au PSG pour renforcer le couloir gauche.

Mais avant même de conclure un nouveau renfort, le PSG vient surtout de sécuriser une ressource financière majeure. Avec près de 100 millions d’euros garantis chaque année jusqu’en 2037, le champion d’Europe consolide encore davantage sa puissance économique et se donne des moyens supplémentaires pour rester compétitif sur le marché des transferts dans les années à venir.