PSG Mercato : Paris annonce une nouvelle signature

Le PSG a officialisé ce lundi la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari.

Après Eddy Doué, Ethan Luvambano, Ilian Mhand Yamna et Mohamed Amine El Idrissi, un cinquième jeune passe professionnel au Paris Saint-Germain. Il s’agit d’Adam Ayari. Le jeune milieu offensif français a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2029 avec son club formateur.

Le communiqué du PSG

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari. Le milieu de terrain offensif de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029.

Né le 30 mars 2008 à Paris, Adam Ayari rejoint le Paris Saint-Germain seulement six ans plus tard. Pur produit de la formation parisienne, le Titi développe très rapidement sa qualité technique, sa créativité et sa vision du jeu, franchissant toutes les étapes au sein des différentes catégories de jeunes des Rouge & Bleu.

L’année dernière, le milieu de terrain offensif francilien s’est affirmé un peu plus encore comme un élément majeur des jeunes talents du Paris Saint-Germain, contribuant pleinement à la très belle saison des siens. En témoignent ses 7 buts et 6 passes décisives en 20 matches de championnat U19, remporté brillamment par les Titis parisiens pour la deuxième fois consécutive.

Acteur clé du parcours en Coupe Gambardella, Adam Ayari s’est aussi distingué dans cette compétition en inscrivant 7 buts et en délivrant 3 passes décisives en six rencontres dans la compétition, prenant part activement au sacre du Paris Saint-Germain, une première pour le Club depuis 35 ans. Scolarisé au sein de la Cité Éducative du Campus PSG, le jeune parisien, également buteur à cinq reprises en Youth League vient de décrocher son baccalauréat.

Au Club depuis l’âge de 6 ans, Adam Ayari a intégré très tôt les équipes de jeunes de l’équipe de France, à partir des U16, avant de gravir les échelons jusqu’aux U19, catégorie dans laquelle il a récemment été convoqué. Il compte actuellement 18 sélections pour 3 réalisations avec les différentes équipes de jeunes des Bleus.

L’ensemble du club félicite Adam pour son premier contrat professionnel et lui souhaite de poursuivre son parcours sous le maillot Rouge & Bleu avec autant de réussite. »