Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Martin Terrier !

Le Stade Rennais étudierait bien la possibilité de faire revenir Martin Terrier (Bayer Leverkusen) cet été.

Deux ans après son départ du Stade Rennais, Martin Terrier pourrait faire son retour en Ligue 1 cet été. Si l’Olympique de Marseille s’intéresserait notamment à l’attaquant du Bayer Leverkusen, où son ancien entraîneur Bruno Genesio souhaiterait le retrouver, le Stade Rennais envisagerait lui aussi de rapatrier son ancien joueur au Roazhon Park.

Le nom de Martin Terrier circule à la Piverdière

Révélée par le compte X @jonathan35001, cette piste a de nouveau été confirmée par l’insider du SRFC. « Ça en parle à la Piverdière (le centre d’entraînement du Stade Rennais). C’est tout ce que je sais », a assuré le suiveur du club Rouge et Noir sur X.

Parti il y a deux ans de Rennes pour rejoindre le Bayer Leverkusen en Bundesliga, l’ancien Lyonnais connaît jusqu’ici une aventure compliquée en Allemagne, marquée par les blessures et un temps de jeu limité. Un retour en Ligue 1 pourrait ainsi lui permettre de retrouver un environnement qu’il connaît parfaitement et de relancer une carrière qui avait atteint son meilleur niveau sous les couleurs rennaises.