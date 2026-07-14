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FRANCE

PSG Mercato : coup de tonnerre pour Bouaddi à Paris !

Par Fabien Chorlet - 14 Juil 2026, 11:30
Ayyoub Bouaddi lors de France - Maroc

Alors que le PSG ne devrait pas passer à l’action cet été, Manchester City insisterait pour recruter le milieu de terrain du LOSC, Ayyoub Bouaddi.

Auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée et remarquable avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi devrait quitter le LOSC cet été pour un gros transfert. Reste désormais à savoir quelle sera sa prochaine destination, alors que de nombreux cadors européens seraient sur les rangs, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea ou encore le Bayern Munich.

Le PSG se retire du dossier pour Bouaddi

Mais cela ne devrait finalement pas être au PSG. Selon le compte X @Djaameel_, suiveur du club de la capitale, les dirigeants parisiens ne prévoiraient pas de recruter le jeune milieu de terrain marocain, estimant que leur entrejeu est déjà suffisamment bien fourni. Aucune arrivée ne serait donc prévue à ce poste cet été, sauf en cas de départ, ce qui ne serait pas la tendance à l’heure actuelle.

Contrairement au PSG, un cador européen insisterait pour s’attacher les services du Lillois : Manchester City. D’après The Athletic, les Citizens feraient partie des principaux favoris dans ce dossier et continueraient de pousser pour recruter Ayyoub Bouaddi. Pep Guardiola apprécierait tout particulièrement le profil du milieu de terrain de 18 ans, capable d’évoluer à plusieurs postes dans l’entrejeu. Reste désormais à savoir si le champion d’Angleterre passera rapidement à l’action avec une offre concrète afin de prendre une longueur d’avance sur la très forte concurrence dans ce dossier.

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