Revue de presse Coupe du monde 2026 : Yamal provoque les Bleus, Courtois annonce une pause

Voici la revue de presse spécial Coupe du Monde en date du samedi 11 juillet 2026.

France – Espagne : Yamal lance la demi-finale

Après la qualification de l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026 aux dépens de la Belgique (2-1), Lamine Yamal a lancé les hostilités avant le choc face aux Bleus, affirmant que la Roja avait tout pour faire peur aux hommes de Didier Deschamps. « Je crois que s’ils doivent avoir peur de quelqu’un, c’est de nous. Bien sûr, nous sommes deux équipes de très haut niveau, et pour moi, ce sont les deux meilleures. On verra ce qu’il se passe, mais nous n’avons pas peur », a déclaré la star du FC Barcelone à la télévision espagnole.

Espagne – Belgique : Courtois veut faire une pause d’un an

Après la défaite des Diables Rouges face à la Roja, Thibaut Courtois, contraint de céder sa place à la 71e minute en raison d’une douleur à la cuisse gauche, a révélé après la rencontre que c’était Rudi Garcia qui avait décidé de le remplacer. Le gardien du Real Madrid souhaite désormais faire une pause d’un an avec la sélection, au risque de mettre un terme à sa carrière internationale.

Norvège – Angleterre : Guéhi et Rice incertains !

La Norvège et l’Angleterre s’affronteront ce samedi (23h) à l’occasion du troisième quart de finale de ce Mondial. À quelques heures de ce choc, des incertitudes planent dans les rangs anglais. Malade, Declan Rice est incertain, tout comme Marc Guéhi, touché aux ischio-jambiers.

La compo probable de la Norvège : Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Nusa.

La compo probable de l’Angleterre : Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane.

Argentine – Suisse : Manzambi forfait !

Lors du quatrième et dernier quart de finale de cette Coupe du monde, qui opposera l’Argentine à la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche (3h), Johan Manzambi sera forfait. Son absence a été confirmée ce vendredi en conférence de presse par le sélectionneur suisse, Murat Yakin. « Malheureusement, Johan ne pourra pas jouer demain. Nous avons tout essayé, mais nous n’avons pas reçu le feu vert médical », a-t-il annoncé.

La compo probable de l’Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Paredes, Fernandez – Messi, Alvarez.

La compo probable de la Suisse : Köbel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka, Ndoye, Rieder, Vargas – Embolo.