Revue de presse Coupe du Monde 2026 : la France désigne ses coupables, un choc historique se prépare

Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France face à l’Espagne, la presse tricolore n’épargne ni les attaquants des Bleus ni Didier Deschamps. Pendant ce temps, le monde du football retient son souffle avant un bouillant Argentine-Angleterre.

L’attaque des Bleus pointée du doigt

« Tout ça pour ça », résume froidement L’Équipe. Présentée comme la meilleure attaque du tournoi, l’armada offensive française s’est totalement effondrée au moment le plus important. De Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé, en passant par Michael Olise et Bradley Barcola, toutes les stars des Bleus ont manqué leur rendez-vous. Olise et Dembélé incarnent particulièrement ce naufrage avec des statistiques faméliques et un déchet technique inhabituel qui ont annihilé le jeu français. Les entrées de Désiré Doué et Rayan Cherki n’ont pas davantage réveillé une équipe sans imagination et beaucoup trop imprécise dans le dernier geste. Annoncée parmi les grandes favorites, la France a peut-être fini par croire un peu trop vite à son sacre.

Digne et Deschamps également accablés

Lucas Digne figure lui aussi parmi les principaux coupables désignés par la presse. Fébrile dès les premières minutes, le latéral gauche a commis une faute fatale sur Lamine Yamal à la 20e minute, offrant à l’Espagne le penalty de l’ouverture du score. Crédité d’un terrible 2/10, il a ensuite sombré avant d’être remplacé par Theo Hernandez à la 73e minute. Le Figaro résume la débâcle française avec un titre sans concession : « Olise en échec, Digne à la faute, Mbappé et Dembélé impuissants ». De son côté, La Provence estime que Didier Deschamps « a raté le coche ». Une faillite collective qui offre déjà un immense chantier à son potentiel successeur, Zinédine Zidane.

Argentine-Angleterre, le choc qui fait trembler la planète

L’autre grand sujet de cette revue de presse est évidemment l’affiche explosive entre l’Argentine et l’Angleterre. Outre-Manche, le Daily Mirror affiche sa confiance avec un message sobre mais puissant adressé aux Three Lions : « Vous pouvez le faire ! ». En Espagne, AS présente cette rencontre comme « un classique parmi les classiques ». Il faut dire que cette confrontation dépasse largement le simple cadre du football et réveille à chaque fois les souvenirs d’une rivalité historique.

Messi face à Bellingham pour une place en finale

De la guerre des Malouines à la Main de Dieu de Diego Maradona en 1986, sans oublier l’expulsion de David Beckham en 1998, les duels entre les deux nations ont toujours été chargés d’histoire et de tension. Cette fois, tous les regards seront tournés vers Lionel Messi, opposé pour la première fois de sa carrière à l’Angleterre en Coupe du monde, mais aussi vers Jude Bellingham, leader d’une sélection anglaise qui rêve de retrouver la finale. Un duel de stars et de générations qui promet d’enflammer toute la planète football.