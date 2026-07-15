PSG Mercato : après Digne, Paris touche au but pour un autre international français

Après avoir recruté Lucas Digne (Aston Villa), le PSG serait également tout proche de s’attacher les services de Maghnes Akliouche (AS Monaco).

Avant le début de la Coupe du monde 2026, le Paris Saint-Germain aurait bouclé l’arrivée de Lucas Digne en moins de 48 heures. Le latéral gauche français s’apprêterait ainsi à faire son retour au PSG, dix ans après son départ. En plus du futur ex-joueur d’Aston Villa, le double champion d’Europe en titre toucherait au but pour un autre international français présent au Mondial : Maghnes Akliouche.

Ça brûle pour Akliouche au PSG !

Sans donner davantage de précisions, le compte X @PSGInside_Actu, toujours très bien informé sur les coulisses du club de la capitale, a annoncé ce dimanche que la venue de l’ailier droit de l’AS Monaco au PSG serait quasiment bouclée. « Maghnes Akliouche, c’est quasiment fait… Plus d’informations à venir… », a assuré le suiveur du Paris Saint-Germain sur X.

Pour rappel, le PSG et Maghnes Akliouche seraient parvenus, il y a déjà plusieurs jours, à un accord contractuel sur les bases d’un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Un accord entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco serait désormais tout proche d’être trouvé, alors que le club de la Principauté réclamerait environ 50 millions d’euros pour laisser partir le joueur de 24 ans cet été.