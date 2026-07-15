ASSE : le nouveau préfet de la Loire tend la main aux supporters !

En poste dans la Loire depuis le 18 mai 2026, François-Xavier Bieuville souhaite renouer le dialogue avec les supporters de l’ASSE. Dans un contexte marqué par les discussions autour de la loi Ripost, l’ancien préfet de Mayotte assure que sa porte reste ouverte.

Le préfet attend le feu vert du gouvernement

Interrogé par Le Progrès, François-Xavier Bieuville a confirmé qu’il se tenait prêt à rencontrer les associations de supporters stéphanois dès que son ministre l’y autorisera. « Dans le cadre de la loi Ripost, il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours. Sanctions collectives, sanctions individuelles, etc. Donc moi, quand j’aurai le feu vert de mon ministre, j’irai discuter avec les supporters, évidemment », a expliqué le nouveau préfet de la Loire.

Un dialogue à trois avec l’ASSE

François-Xavier Bieuville souhaite mettre en place des échanges réguliers entre la préfecture, l’ASSE et les différents groupes de supporters. « Cette relation triangulaire qui doit s’effectuer entre le préfet, le club et les associations de supporters, il faut qu’elle s’organise », a-t-il insisté. Le représentant de l’État reconnaît que les discussions ne permettront pas toujours de parvenir immédiatement à un accord, mais il entend maintenir le contact pour tenter de trouver des solutions communes.

« Je n’ai pas fermé la porte »

Le préfet adopte ainsi une position d’ouverture dans un dossier souvent sensible à Saint-Étienne. « On se dit des choses, on s’entend et on s’écoute. On arrive à faire des choses ensemble, tant mieux. On n’y arrive pas, on continue à essayer pour y arriver. Et le préfet est un acteur de dialogue. Je n’ai pas fermé la porte », a-t-il affirmé. Un message fort adressé aux supporters des Verts, régulièrement concernés par des mesures collectives et des restrictions de déplacement.

La ferveur stéphanoise mise à l’honneur

Sans entrer directement dans le débat autour de l’utilisation des fumigènes, François-Xavier Bieuville a également tenu à souligner l’importance sociale du football. « Quelles sont les occasions de ferveur populaire où le vivre ensemble s’exprime ? Il y a le sport. C’est une ferveur populaire absolument incroyable », a-t-il rappelé. Dans une ville où l’ASSE représente bien davantage qu’un simple club, cette volonté de dialogue pourrait constituer une première étape importante vers l’apaisement des relations.