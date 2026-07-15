ASSE Mercato : Kilmer Sports et Cathro indiquent la sortie à quatre Verts

Plusieurs joueurs de l’ASSE pourraient encore quitter le club d’ici à la fin du mercato estival.

Alors que quatre recrues (Sohaib Naïr, Jakob Breum, Thierno Ballo et Mamour Ndiaye) ont rejoint l’AS Saint-Étienne depuis le début du mercato estival, sept joueurs ont déjà quitté le club forézien, pour la plupart libres ou au terme de leur prêt : Dennis Appiah, Brice Maubleu, Florian Tardieu, Beres Owusu, Abdoulaye Kanté, Karim Cissé et Aboubaka Soumahoro.

Nadé, Moueffek, Miladinovic et N’Guessan ont un bon de sortie

D’autres joueurs de l’effectif stéphanois pourraient suivre d’ici au 1er septembre, date de clôture du mercato estival. Selon les informations d’Envertetcontretous, cinq joueurs n’entreraient pas forcément dans les plans du nouvel entraîneur des Verts, Ian Cathro, et disposeraient ainsi d’un bon de sortie cet été : Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic et Djylian N’Guessan. Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin pourraient également quitter le Forez, mais uniquement en cas d’offre jugée satisfaisante.