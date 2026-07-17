Présent en conférence de presse à la veille de la petite finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Angleterre (23h) à Miami, Didier Deschamps s’est livré sans concession.

À la veille de la petite finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre (23h) à Miami, Didier Deschamps n’a pas caché sa déception après l’élimination contre l’Espagne.

Deschamps reconnaît la supériorité de l’Espagne

Le sélectionneur des Bleus a reconnu la supériorité de la Roja et annoncé un large remaniement de son équipe. Une révolution est attendue dans le onze de départ. En conférence de presse, le sélectionneur français n’a pas cherché d’excuses après la défaite en demi-finale : « On n’a pas plus envie de le jouer que les Anglais, mais il est là et c’est notre objectif. Il faut accepter la défaite, mais l’Espagne a été meilleure que nous. Les datas sur le plan athlétique sont bonnes. C’est sans doute sur le plan technique et dû à la qualité de cette équipe espagnole qui a hissé le curseur. Les Espagnols ont joué avec quatre offensifs aussi. On n’a pas pu bien attaquer, on a eu du déchet et l’adversaire a fait en sorte qu’on en ait. » Des propos lucides qui traduisent la volonté de terminer malgré tout le tournoi sur une bonne note.

Un onze largement remodelé face à l’Angleterre

Didier Deschamps a confirmé que plusieurs changements étaient prévus contre l’Angleterre : « Je vais faire tourner, oui. Certains ne peuvent pas et aussi pour d’autres raisons que je comprends et qui m’amèneront à faire des choix. » Selon L’Équipe, plusieurs joueurs devraient profiter de cette rencontre pour connaître leur première titularisation du Mondial. En défense, Malo Gusto, Ibrahima Konaté et Theo Hernandez sont annoncés titulaires. La dernière place dans l’axe se jouerait entre Maxence Lacroix et Lucas Hernandez. Au milieu, le duo Warren Zaïre-Emery – N’Golo Kanté pourrait être aligné d’entrée, ce qui constituerait la première apparition du milieu d’Al-Ittihad dans cette Coupe du monde.

Devant, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram et Rayan Cherki sont pressentis pour débuter. Didier Deschamps pourrait toutefois maintenir Désiré Doué, auteur de prestations convaincantes durant le tournoi. Touché physiquement après la demi-finale, Kylian Mbappé souhaite malgré tout terminer la compétition sur une note positive. Toujours selon L’Équipe, le capitaine des Bleus entend se battre jusqu’au bout pour conserver son titre de meilleur buteur de la Coupe du monde, un objectif personnel qui pourrait le pousser à tenir sa place face aux Three Lions. La dernière séance d’entraînement permettra à Didier Deschamps d’affiner définitivement ses choix avant cette petite finale.