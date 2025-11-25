OM – Newcastle : un retour et une énorme surprise dans le onze de De Zerbi ! 
ASSE : Saint-Étienne peut-il gagner la Ligue 2 sans bien jouer ?

ASSE : Saint-Étienne peut-il gagner la Ligue 2 sans bien jouer ?
Louis Chrestian
25 novembre 2025

L’ASSE occupe le haut du classement et reste un candidat sérieux à la montée, mais une question s’impose de plus en plus : peut-on réellement viser le titre de Ligue 2 sans maîtriser ses matchs ? Eirik Horneland, lui-même, ne cesse de réclamer davantage de rigueur et d’intensité, preuve que le coach n’est pas pleinement satisfait du contenu proposé. Entre irrégularité, matchs contrôlés par à-coups et résultats parfois flatteurs, le débat est lancé.

L’ASSE ne pourra pas gagner la Ligue 2 sans élever considérablement son niveau d’exigence

« À mes yeux, la réponse est non : l’ASSE ne pourra pas gagner la Ligue 2 sans élever considérablement son niveau d’exigence. Horneland l’a clairement souligné : il attend bien plus de son groupe. Cette saison, l’équipe donne souvent l’impression de choisir ses matchs. Mis à part la démonstration face au Pau FC (6–0), on n’a jamais réellement senti une domination constante ou une maîtrise totale. Les semaines compliquées avant le match contre Troyes avec un 4–0 encaissé face à Annecy et une défaite 2–1 contre le Red Star montrent qu’il n’existe pas une grande marge entre Saint-Étienne et les autres équipes, malgré un mercato XXL de 25 M€. Pour viser le titre, les Verts devront monter d’un cran… ou deux. »

Louis CHRESTIAN

Oui

« En début de saison, l’AS Saint-Etienne a été surnommée le « PSG de la Ligue 2 » en raison de sa puissance financière largement supérieure à la concurrence et à la qualité de son effectif. Et comme le club de la capitale, hélas, il me semble que les Verts ont largement les moyens de remporter le titre sans forcer ni bien jouer. Je ne pense pas que ce serait une bonne chose pour la L2 comme pour l’ASSE car cela ne la préparerait pas bien à l’élite, mais c’est en tout cas largement possible. Il suffit de voir comment elle a réussi à gagner à Troyes (3-2), l’équipe la plus impressionnante jusque-là. Et même chez le Red Star, où elle s’est inclinée (1-2), elle a eu les occasions pour revenir au score malgré une prestation indigne du maillot vert.

C’est un grand oui en ce qui me concerne mais, je le redis, ce ne serait pas rendre service à l’AS Saint-Etienne. A mon sens, Eirik Horneland a prouvé qu’il n’avait pas la carrure pour entraîner cette équipe. Plus tôt la direction actionnera le siège éjectable, mieux ce sera. Si le club remonte avec lui sur le banc, j’ai peur qu’il y ait une nouvelle désillusion en Ligue 1 en 2026-27… »

Raphaël NOUET

ASSE
#A la une#DÉBAT

