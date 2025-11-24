Ce n’est pas encore officiel mais le Celtic Glasgow a trouvé un accord pour que le Français Wilfried Nancy, également annoncé à l’AS Saint-Etienne, devienne son nouvel entraîneur.

Nous avons relayé les contacts entre le Celtic Glasgow et Wilfried Nancy, initiés la semaine dernière. Selon la BBC, l’entraîneur français du Columbus Crew va bien devenir le nouveau manager du club écossais. L’officialisation devrait intervenir dans les prochains jours, sachant qu’il est compliqué de trouver un créneau facile pour qu’il débute sa mission puisque les matches s’enchaînent tous les trois jours. Mais il se pourrait que ce soit en début de semaine prochaine.

Nancy va débarquer dans un contexte explosif

C’est la fin d’une piste pour l’AS Saint-Etienne, qui avait songé à Nancy à deux reprises. D’abord il y a un an, au moment du renvoi d’Olivier Dall’Oglio. Ensuite il y a trois semaines, après la défaite des Verts sur la pelouse du Red Star, qui a fragilisé la position d’Eirik Horneland. Wilfried Nancy a tapé dans l’œil de Kilmer Sport via ses excellents résultats avec Columbus puisqu’il a été sacré champion des Etats-Unis en 2023. L’actuelle saison a été plus compliquée puisque son équipe a terminé 7e de la conférence Est.

Au Celtic, Wilfried Nancy va débarquer dans un contexte explosif. En effet, les supporters sont en guerre contre la direction, accusée de ne pas mettre suffisamment d’argent dans le recrutement alors que les comptes sont plus que positifs. Il y a des manifestations à chaque match et la dernière assemblée générale a dû être interrompue. En outre, Martin O’Neill, qui assure l’intérim depuis le départ de Brendan Rodgers, est très apprécié des supporters. Et il a gagné tous ses matches sur la scène nationale, permettant au Celtic de revenir à quatre points du leader et de se qualifier pour la finale de la Coupe de la League après avoir battu les Rangers (3-1 a.p.)…