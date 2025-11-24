Depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE, en janvier dernier, Eirik Horneland n’a toujours pas connu de 0-0. Au XXIe siècle, seul Laurent Batlles a fait mieux.

Drôle de statistique dévoilée par Poteaux Carrés, ce lundi. Qui montre que l’AS Saint-Etienne est devenue une équipe qui tente toujours le tout pour le tout pour aller chercher les trois points. Depuis son arrivée sur le banc des Verts en janvier dernier, Eirik Horneland n’a toujours pas connu de 0-0. Cela fait 34 matches, 19 de Ligue 1, 15 de Ligue 2. Le site assure qu’au XXIe siècle, un seul entraîneur de l’ASSE a fait mieux : Laurent Batlles, qui a poussé la série à 43.

Il pourrait dépasser Batlles fin janvier-début février

Le site précise qu’après Battles et Horneland arrivent Jean-Louis Gasset (22 matchs), Alain Perrin (21), Frédéric Antonetti (15), Oscar Garcia (11), Pascal Dupraz (10), Claude Puel (6), Elie Baup (5) et Laurent Roussey (4). Christophe Galtier (contre l’OM) et le prédécesseur d’Horneland, Olivier Dall’Oglio (contre Bordeaux) avaient pour leur part débuté leur aventure stéphanoise par un 0-0.

Eirik Horneland pourra espérer dépasser Laurent Batlles entre fin janvier et début février, en fonction des résultats de l’ASSE en Coupe de France. Et à condition qu’il ne soit pas renvoyé d’ici là, les prestations assez mièvres de son équipe depuis le début de la saison ayant entamé son crédit…